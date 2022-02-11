Главной площадкой "Лыжни России" в Нижнем Тагиле станет стадион комплекса трамплинов "Аист"

В рамках "Лыжни России" из-за коронавирусных ограничений пройдут только забеги профессионалов. Фото: Галина Соловьёва

Спортивный забег лыжной гонки "Лыжня России — 2022" состоится уже в эту субботу, 12 февраля. В Нижнем Тагиле главной площадкой гонки станет стадион комплекса трамплинов "Аист". В Екатеринбурге будут организованы 9 площадок.

Церемония открытия лыжной гонки состоится в 11:45 на стартовой площадке лыжной трассы. В 12:00 стартует забег для мужчин на дистанцию 10 километров. В 12:40 на 5-километровую дистанцию выйдут женщины. Отметим, что в рамках "Лыжни России" из-за действующих коронавирусных ограничений второй год подряд пройдут только забеги профессионалов.

Фаворит среди мужчин — многократный чемпион России по лыжным спринтерским гонкам екатеринбуржец Никита Ступак, который в прошлом году стал победителем "Лыжни". В женской категории наиболее ожесточённая борьба ожидается между победительницей 2021 года, чемпионкой России по лыжному спорту Анной Медведевой из Ревды и восходящей звездой лыжных гонок России Алесей Рушенцевой из Асбеста. Последняя демонстрировала впечатляющие результаты на первенствах России и федеральных соревнованиях.

"Стоит отметить высокий общий уровень участников соревнований, поскольку по итогам прошлой зимы Свердловская область вошла в топ-10 среди 55 регионов в комплексном зачёте субъектов РФ по лыжным гонкам. Это важнейший рейтинг, в котором учитывается развитие профессионального спорта от юношей и девушек до мужчин и женщин", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Победители "Лыжни России" 2022 года получат снегоходы, а призёры, занявшие вторые и третьи места, — сертификаты в магазины лыжной экипировки на общую сумму 300 тысяч рублей.

Как сообщала "ОГ" ранее, в Екатеринбурге будут организованы 9 площадок:

в Академическом районе — территория Преображенского парка;

в Верх-Исетском — лыжная база на улице Фролова, 54а;

в Кировском — территория на озере Шарташ (улица Отдыха, 111);

в Ленинском — детско-юношеская спортивная школа № 2 (бульвар Денисова-Уральского, 3а);

в Октябрьском — традиционная площадка Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (улица Мичурина, 230);

в Орджоникидзевском — стадион "Калининец" (улица Краснофлотцев, 48) и Детский стадион (улица Бакинских Комиссаров, 13);

в Чкаловском — лыжная база спортивной школы "Родонит" (улица Прониной, 35).

Все площадки будут оборудованы пунктами обогрева и тёплыми раздевалками.

К слову, гонка "Лыжни России" в Нижнем Тагиле будет транслироваться на федеральном канале "Матч! Страна".