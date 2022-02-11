Хоккеисты досрочно вышли в четвертьфинал, Камила Валиева ждёт решения

Россия заняла первое место в группе. Второе – у Дании, третье – у Чехии, шведы – четвёртые. Фото: Пресс-служба ФХР

В Пекине в разгаре XXIV зимние Олимпийские игры. «Облгазета» собрала результаты выступлений наших спортсменов за последние соревновательные дни.

Хоккей

Сборная России по хоккею стартовала с двух побед на олимпийском турнире в Пекине. В первом матче группового этапа команда Алексея Жамнова переиграла Швейцарию – 1:0. Единственная шайба в матче была заброшена за три секунды до конца первого периода, отличился Антон Слепышев. По ходу встречи обе команды имели хорошую возможность забросить, швейцарцы едва не сравняли счёт в самой концовке, но всё же победа осталась за российской командой.

Сегодня наша сборная встречалась с Данией, которая на старте турнира сенсационно обыграла Чехию – 2:1. Российские спортсмены обыграли датчан со счётом 2:0, шайбы в ворота соперников забросили Павел Карнаухов на 29-й минуте и Кирилл Семёнов на 60-й.

Следом в группе В был матч Чехии и Швейцарии. По буллитам победу одержали чехи (2:1), а это значит, что сборная России досрочно оформила себе выход в четвертьфинал. Второе место в группе у Дании, третье у Чехии, шведы – четвёртые.

Лыжные гонки

Женская гонка классическим стилем с раздельным стартом на 10 километров прошла 10 февраля. Сразу три россиянки оказались в десятке сильнейших, но до медалей дотянуться не смогли. Победила Тереза Йохауг из Норвегии, второе и третье места заняли представительницы Финляндии Кертту Нисканен и Криста Пармакоски. Россиянка Наталья Непряева финишировала с четвёртым результатом. На последних километрах Наталья значительно прибавила и почти добралась до призов: от третьего места её отделила всего лишь одна десятая секунды. Юлия Ступак, которая живёт в Екатеринбурге, заняла седьмое место, уроженка Краснотурьинска Татьяна Сорина показала десятый результат.

12 февраля наша женская четвёрка в составе (Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова) побегут эстафету 4 х5 км.

Шорт-трек

Анна Вострикова, представляющая Свердловскую область, вечером 9 февраля пробилась в 1/4 финала на дистанции 1 000 метров. Анна финишировала третьей (в следующую стадию проходят напрямую первые две спортсменки), однако её времени хватило, чтобы пройти в следующую стадию как lucky loser. А вот в полуфинал Анне пройти не удалось. Спортсменка заняла четвёртое место в своём забеге, в 1/2 финала вышли первые две участницы. Ещё одна россиянка – Екатерина Ефременкова – также не прошла в следующую стадию.

Биатлон

Свердловчанки Светлана Миронова и Ирина Казакевич пока не смогли порадовать болельщиков хорошими результатами. Сегодня в Пекине состоялась спринтерская гонка, где первой из россиянок оказалась Кристина Резцова - она показала шестой результат с двумя промахами. Казакевич с отставанием от лидера в минуту 39 секунд и одной незакрытой мишенью – 20-я, Миронова с двумя ошибками на стрельбе проиграла больше двух с половиной минут, заняв 47-е место. Золото в гонке выиграла норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн.

Лыжное двоеборье

9 февраля медаль также разыграли двоеборцы в прыжках на лыжах с трамплина (Normal-hill – 106 метров) и гонке по системе Гундерсена. Свердловский спортсмен Самир Мастиев в прыжковой части показал последний, 44-й результат. В лыжной гонке слегка улучшил свой показатель и остановился на 40-й позиции. Отставание от победителя – немца Винценца Гайгера – составило почти семь минут.

Допинговый триллер Сегодня Международное агентство тестирования (ITA) выступило с официальным заявлением по ситуации с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. В пресс-релизе говорится, что проба, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин. Окончательное решение по дальнейшему участию спортсменки в Играх должно быть принято до 15 февраля. Фото: Александр Козик Напомним, Камила Валиева в составе сборной России завоевала золотую медаль на олимпийском командном турнире в Пекине. Однако церемонию награждения фигуристов организаторы отложили. Позже начала появляться информация о том, что у российской спортсменки нашли допинг. Эти сведения 11 февраля подтвердило Международное агентство тестирования. Через несколько часов с официальным заявлением выступил и Олимпийский комитет России. «8 февраля после окончания командных соревнований по фигурному катанию Олимпийский комитет России получил информацию от ITA о том, что Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» применило к Камиле Валиевой временное отстранение. В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещённая субстанция «триметазидин», относящаяся к классу S4.4 запрещённого списка ВАДА 2021 года». Слушания по отстранению Валиевой состоялись 9 февраля. По итогам Дисциплинарный комитет «РУСАДА» отменил применённое к ней решение. Поэтому она смогла принять участие в тренировках в Пекине. Но в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) имели право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде. И они это сделали. Выездная панель CAS должна рассмотреть дело Камилы Валиевой до начала личного турнира фигуристок – с короткой программой спортсменки выступят 15 февраля. Юристы, комментирующие эту ситуацию, склоняются к мнению, что отмены отстранения можно было добиться только если уже доказано, что спортсмен не принимал препарат в чистом виде, а микродоза поступила в организм случайно, с так называемым «загрязнённым продуктом». Таковыми могут быть БАДы или лекарства, где есть следы триметазидина. Если это так, то есть вероятность, что CAS признает отсутствие вины или халатность. После чего обвинения и претензии на лишение медали в командном турнире будут сняты. «Облгазета» следит за развитием ситуации.