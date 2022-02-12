Евгений Куйвашев дал старт "Лыжне России" в Нижнем Тагиле

После обратного отсчёта глава региона выстрелил из стартового пистолета, дав начало гонке. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в церемонии открытия "Лыжни России – 2022", которая состоялась в Нижнем Тагиле. После обратного отсчёта глава региона выстрелил из стартового пистолета, дав начало гонке.

Напомним, что в Нижнем Тагиле главной региональной площадкой гонки стал стадион комплекса трамплинов "Аист". Забег для мужчин на дистанцию 10 километров стартовал в 12:00. В 12:40 на 5-километровую дистанцию выйдут женщины. Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в регионе второй год подряд в рамках "Лыжни России" проходят только забеги профессионалов.

Фаворитом среди мужского состава лыжников является многократный чемпион России по лыжным спринтерским гонкам екатеринбуржец Никита Ступак, который в прошлом году стал победителем "Лыжни". В женской категории наиболее ожесточённая борьба ожидается между победительницей 2021 года, чемпионкой России по лыжному спорту Анной Медведевой из Ревды и восходящей звездой лыжных гонок России Алесей Рушенцевой из Асбеста.

Победители "Лыжни России" 2022 года получат снегоходы, а призёры, занявшие вторые и третьи места, — сертификаты в магазины лыжной экипировки на общую сумму 300 тысяч рублей.