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12 февраля 2022, 13:27

Россия одержала победу в женской лыжной эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине

Скриншот трансляции канала Россия

Скриншот трансляции канала Россия

Сегодня на Олимпиаде в Пекине состоялась лыжная эстафетная гонка 4 х5 км. Российская сборная выступала в составе: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Наши спортсменки сумели одержать победу в очень тяжёлой борьбе. Серебро у команды Германии, бронзу завоевали шведки.

На первом этапе классическим стилем бежала Юлия Ступак. И она первой передала эстафету коллеге по команде Наталье Непряевой. Однако совсем близко была сборная Германии. И Непряева передала эстафету Татьяне Сориной второй, уступая немке 4 секунды.

Часть своего этапа Татьяна Сорина бежала на первой позиции, пытаясь увеличить зазор между собой и соперницами. Но всё-таки ближе к финишу своего этапа немка немного опередила нашу лыжницу. Татьяна Сорина передала эстафету Веронике Степановой под вторым номером.

А вот 21-летняя Вероника Степанова шансов соперницам не оставила и принесла сборной ROC третью золотую медаль.

27-летняя Юлия Ступак живёт в Екатеринбурге, 27-летняя Татьяна Сорина - уроженка Краснотурьинска.

Напомним, что в этом сезоне это эстафетная четвёрка – Ступак, Непряева, Сорина и Степанова – уже выигрывали эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Вот так выглядит олимпийский медальный зачёт после победы наших девушек в лыжной эстафете. 

Областная газета Свердловской области

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