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13 февраля 2022, 14:09

Мужская сборная по лыжным гонкам выиграла золото в эстафете на Олимпиаде

Победу нашей сборной принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Фото: Олимпийский комитет России

Победу нашей сборной принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Фото: Олимпийский комитет России

Россияне завоевали ещё одну золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Мужская сборная по лыжным гонкам победила в эстафете 4 х 10 километров.

Победу нашей сборной принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Это первое золото российских лыжников с 1980 года и четвёртая золотая медаль на Олимпийских играх — 2022.

Вторыми к финишу пришли норвежцы с отставанием в 1 минуту 7,2 секунды. Третье место у Франции.

"Алексей Червоткин довольно быстро оторвался от конкурентов и по итогам своего этапа "привёз" норвежцам полминуты. Александр Большунов свои 10 километров классикой тоже прошёл образцово, и Денис Спицов отправился на свой этап, имея минутное преимущество. Для нашего финишера Сергея Устюгова этот старт был самым важным в карьере. И едва ли не последним шансом взойти на олимпийский пьедестал. По итогам первого круга он увеличил преимущество над Йоханнесом Клебо до 53 секунд", — рассказали в Олимпийском комитете России.

Областная газета Свердловской области

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