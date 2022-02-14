Делегация FISU оценила готовность Екатеринбурга к Универсиаде

Визит делегации FISU проходит в Екатеринбурге с 13 по 17 февраля. Фото: Галина Соловьёва

Делегаты Международной федерации студенческого спорта (FISU) посетили Екатеринбург с инспекционным визитом. Они провели первые рабочие встречи и оценили готовность уральской столицы к Универсиаде-2023, побывав на некоторых объектах, на которых планируется провести мероприятия.

В состав делегации вошли вице-президент FISU Мариана Дымальски, заместитель директора департамента летних игр Цзин Чжао, директор по просвещению и развитию Лилия Бариева и ивент-менеджер департамента летних игр Брайан Каррера.

Визит делегации FISU проходит в Екатеринбурге с 13 по 17 февраля. Об этом "Областная газета" писала на прошлой неделе. В частности, вчера Лилия Бариева осмотрела здание УрФУ. В нём параллельно с Играми пройдёт Всемирная конференция FISU. Сегодня делегатам представили отчёт о подготовке к соревнованиям.

Как отметил генеральный директор дирекции Игр Александр Чернов, это очень важная плановая инспекция.

"Мы абсолютно уверены во всех аспектах подготовки. От растущей деревни, сердца предстоящих соревнований, до увеличивающегося и набирающегося опыта штаба дирекции, — отметил он. — Мы также намерены продолжить дискуссию с нашими коллегами касательно эпидемиологической безопасности, чтобы атлеты могли заботиться только о победе и наши Игры точно состоялись".

Универсиада в Екатеринбурге пройдёт с 8 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа будет состоять из 18 видов спорта. Обязательные виды: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Необязательные виды спорта: бокс, регби-7, самбо.

В январе "Областная газета" писала, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил, как идут работы по строительству и реконструкции спорткомплекса "Калининец" в Екатеринбурге. Это главный спортивный объект, который задействуют во Всемирных студенческих играх 2023 года.