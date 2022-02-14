Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

В минувшие выходные Олимпиада в Пекине подарила российским болельщикам очень яркие эмоции. Сначала впервые за 16 лет золото в эстафете 4x5 км завоевали наши лыжницы, а глядя на них медали высшей пробы не упустили и мужчины, одержав историческую победу в эстафете 4 х10 км: последний раз лыжники нашей страны достигали такого результата 42 года назад, на Играх в Лейк-Плэсиде. В составе великолепной женской четвёрки выступали уроженка Краснотурьинска Татьяна СОРИНА и Юлия СТУПАК, которая вместе с семьёй живет в Екатеринбурге. В столице Урала также живёт и Сергей УСТЮГОВ, бежавший финальный этап эстафетной гонки. И в этот же день – 12 февраля – в Свердловской области состоялась массовая гонка – «Лыжня России», старт которой в Нижнем Тагиле дал губернатор Евгений КУЙВАШЕВ.

От завершения карьеры до пекинского золота

Соревнования в лыжных гонках у женщин на Олимпийских играх в Пекине до эстафеты складывались довольно драматично. Вспомнить хотя бы тяжелейшую гонку в скиатлоне, где Наталья Непряева каким-то чудом вырвала серебряную медаль, а Юлия Ступак приехала 24-й, после финиша в расстроенных чувствах заявив, что готова закончить карьеру. Потом мы увидели слёзы Непряевой после гонки на 10 километров с раздельным стартом, где ей не хватило одной десятой секунды до бронзовой медали.

Эти непростые моменты либо давят на спортсмена, заставляя всё время в мыслях возвращаться к неудачам, либо делают его злее. Российские лыжницы показали, что характер у них есть, и свои эмоции они умеют трансформировать в результат. Тем более что предпосылки именно у этой четвёрки были крайне серьёзными: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова в декабре 2021-го в Лиллехаммере на этапе Кубка мира в эстафете завоевали золото.

В Пекине спортивный рок тоже оказался на стороне созвучной команды. На первом этапе, который от России бежала екатеринбурженка Юлия Ступак, упала норвежка Тириль Венг. А ведь именно лыжницы из Норвегии считались нашими главными соперницами. Ступак первой передала эстафету Наталье Непряевой. Конечно, норвежки попытались продолжить борьбу, но даже невероятная Тереза Йохауг на втором этапе уже не смогла ничего сделать. Отставание становилось безнадёжным.

Однако тут в сражение за золото включились немки. Наталья Непряева держала оборону, но всё равно уступила четыре секунды Катарине Хенниг из Германии. Задача Татьяны Сориной, которая приняла эстафету второй, была постараться удержать эту позицию, ни в коем случае не отстать от лидеров. Часть этапа наша спортсменка вовсе бежала первой, ещё и пытаясь увеличить зазор между собой и соперницами. Но всё-таки к завершению дистанции немка Виктория Карл немного опередила россиянку, хотя это было всё ещё комфортное расстояние для нашего финишёра – 21-летней Вероники Степановой. Вероника бежала как в последний раз, она бежала к олимпийскому золоту для себя и для тех девчонок, которые от нервного напряжения даже боялись на мониторе за ней следить.

Ещё несколько валидольных минут, и эта четвёрка навсегда вписала себя в историю олимпийского движения, в историю спорта.

Жена – на Олимпиаду. Муж – на «Лыжню России»

Юлия Ступак и Татьяна Сорина в чём-то похожи между собой. Обеим по 27 лет, обе совсем недавно стали мамами, родив своих малышей с разницей в два месяца: Юлия – Арсения в январе 2020-го, а Татьяна – Софию в марте. И отдельная история, как эти две спортсменки всего лишь спустя два года сумели набрать такую форму, чтобы на столь высоком уровне выступать на Олимпиаде.

Татьяна Сорина (в девичестве Алёшина) родилась в Краснотурьинске, там же начала свой спортивный путь – на уроке физкультуры её отметила тренер Оксана Табризова, пригласив в лыжную секцию. После 9-го класса тренера вместе с несколькими спортсменами пригласили в Тюмень, после чего Татьяна осталась в местном центре спортивной подготовки у наставника Валентина Дмитриевича Литвинцева, который в то время был ещё и тренером юниорок в сборной России. Татьяна не раз становилась победительницей всероссийских юниорских соревнований. Но на взрослом уровне серьёзные результаты пришли позже и связаны они в первую очередь с тренером Егором Сориным – мужем Татьяны. Напомним, перед Играми в Пхёнчхане Татьяна попала в список неприглашённых спортсменов. Поэтому её звёздный час наступил именно в Пекине.

Юлия Ступак (в девичестве Белорукова) родилась в Сосногорске (Республика Коми). В Екатеринбург спортсменка переехала вслед за мужем – тоже лыжником Никитой Ступаком. Никите 34 года, он выступает в параллельном зачёте за Свердловскую и Московскую области, является чемпионом России, несколько раз выигрывал гонку «Лыжня России», в том числе и в 2021 году.

Удивительно, но в этот же день – день триумфальной победы жены в Пекине – Никита вышел на трассу «Лыжни России» в Нижнем Тагиле. Правда, в этом году выиграть не сумел – занял пятое место. Видимо, в небесной канцелярии решили, что слишком много побед на одну семью.

История переписана

Российская четвёрка лыжников – Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов – выиграла эстафету 4 по 10 километров на Олимпиаде в Пекине.

Журналисты ради громких заголовков, часто пишут про разные соревнования: историческая победа. Но одно дело впервые с прошлой или позапрошлой Олимпиады, а другое дело – впервые за 42 года. Именно столько прошло с последней победы, на тот момент ещё советских лыжников, в эстафете 4 по 10 километров.

Подумать только – 42 года! Почти полвека. Сменились несколько поколений. Сменилась страна.Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев, Николай Зимятов тогда, 20 февраля 1980-го, на лыжном комплексе у подножия горы Ван Ховенберг в США, привезли норвежцам больше полутора минут.

Конечно, были медали в эстафетах. Второе место покорялось нашим лыжниках и в 1984-м, и в 1988-м, а потом в 2014-м и 2018-м. На прошлых Играх в Корее наши парни проиграли норвежцам 9,4 секунды. Но в Пекине взяли реванш.

Первый бежал Алексей Червоткин. Погодные условия сложнейшие – чуть ли не впервые пошёл сильный снег и поднялся ветер. Но наш лыжник начал так резво, что норвежец Эмиль Иверсен, а вместе с ним представители Франции, Швеции и Финляндии уже с середины этапа наблюдали спину Алексея Червоткина. Алексей лихо пронёсся свой отрезок, передав эстафету Александру Большунову.

Казалось, что мы увидим на лыжне противостояние Александра и финна Ийво Нисканена, который выиграл у россиянина на 15 километрах классическим стилем. Или увидим яркую погоню норвежца Пола Голберга за Александром Большуновым. Отнюдь. Российский лыжник только наращивал преимущество, а остальным оставалось лишь решать задачу по распределению второго и третьего мест.

Сборная России была неудержима. Денис Спицов получил эстафету уже с минутным преимуществом. Оставалось идти в своём темпе. Высота коварна и даже большой задел можно растерять при неправильной расстановке сил. Денису подсказывали по ходу трассы. И хоть норвежец Ханс Кристер Холунн и швед Йенс Бурман начали отыгрывать секунды, Денис так и не позволил им сильно приблизиться к себе.

Финишировать предстояло Сергею Устюгову. В погоню за ним отправился четырёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии, главный оппонент нашей сборной – Йоханнес Клебо. А нам уж точно не нужно было, чтобы судьба золота решалась в финишном створе, где Клебо чрезвычайно хорош.

Сергей Устюгов шёл своим ходом, регулярно получая подсказки от тренеров. Норвежец бросился догонять. За десять километров растерять преимущество в 45 секунд теоретически можно, но, как выяснилось, даже гению не под силу такое отыграть, каким бы быстрым и техничным он не был. Тем более что Йоханнесу навязал борьбу француз Морис Манифика, и ему нужно было отстаивать серебро.

А Сергей Устюгов накатывал на финиш, понимая, что сегодня золотая медаль будет у нас. Ему дали флаг. Да, пока не российский. Но всё же с нашим триколором над олимпийскими кольцами. Отрыв от Норвегии составил 1 минуту и 7 секунд. Третьими финишировали французы. Четвёрка российских лыжников переписала историю, в очередной раз доказав – ничего невозможного нет. Пусть даже если этого нужно ждать 42 года.

Последний шанс Устюгова

Хотелось бы сказать несколько слов о нашем финишёре – Сергее Устюгове. За 29-летнего Сергея, который, кстати, между стартами живёт в Екатеринбурге вместе с женой и дочерью, наверное, радостнее всех. Конечно, все ребята герои, и с этим даже никто не спорит. Однако, как это часто бывает, есть одно но. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов выигрывали награды на прошлых Играх в Пхёнчхане. Для Сергея эта первая олимпийская медаль и, наверное, последняя. Он не выступит в оставшихся дисциплинах, и с большой долей вероятности не будет его на следующих Играх. Впрочем, на момент следующих Игр Сергею будет 33 года, поэтому, как знать, может, он ещё испытает олимпийскую судьбу.

Уроженец Междуреченского (ХМАО) выступал в Сочи в 2014-м. В финале личного спринта он упал и занял пятое место. В 2017-м он стал первым с 2013 года, кто выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», сместив с первого места норвежцев. Впереди у Сергея была Олимпиада-2018. Он собирался туда в статусе одного из сильнейших лыжников планеты, с золотыми медалями чемпионата мира-2017. Но его туда не пустили. Пусть это останется на совести МОК и тех, кто принимал решение.

Сергей собрался, преодолевая травмы и все мыслимые и не мыслимые сложности, и всё-таки выступил в Пекине. Не получилось в спринте. В полуфинале лыжник оказался в сильнейшем забеге и на финише какие-то мгновения проиграл Йоханнесу Клебо и Ришару Жуву, став четвёртым. Сергей был так расстроен, что в микст-зоне прямо сказал: «Я просрал старт своего восьмилетия, личную гонку, не выступая в скиатлоне».

Тренерский штаб дал Сергею ещё один шанс. На этом месте мог быть Артём Мальцев, но поставили его, и Сергей своим, по сути, последним шансом, воспользовался сполна. Именно об Артёме Сергей Устюгов сказал сразу после финиша. Что бежал и думал о нём. Где ещё увидишь таких людей, с таким сердцем и такой душой?

Огромный бородач, в семье которого совсем скоро родится второй ребёнок, на финише держал наш флаг, а после выглядел совсем опустошённым. Не знаем, что творилось в его душе, но знаем, что всё было точно не зря. Сергей, поздравляем тебя! Ты это точно заслужил.