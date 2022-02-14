Первый тренер Татьяны Сориной: «Ждали три года, пока Таня выберет спорт»

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

После победы женской четвёрки лыжниц в эстафете 4x5 на Олимпийских играх в Пекине, мы побеседовали с первым тренером уроженки Краснотурьинска Татьяны СОРИНОЙ – Оксаной ТАБРИЗОВОЙ.

– Оксана Яковлевна, журналисты вас, наверное, уже атаковали?

– Они ещё не успели, мне кажется (смеётся). Дело в том, что часто пишут, что Валентин Николаевич Литвинцев – первый тренер. Поэтому пока ещё мы в тени.

– Сейчас восстановим справедливость. Насколько знаем, вы Таню Алёшину разглядели ещё в школе в Краснотурьинске, на уроке физкультуры?

– Мы тогда работали в паре с моим мужем, Виктором Александровичем Табризовым. Он готовил ребят уже старшего возраста, возил их по стране, а я работала на наборе детей. Но помимо основной тренерской деятельности, я ещё работала совместителем в школе №17 Краснотурьинска. Взяла немного часов, но понимала, что смогу отсматривать детей – и они понимали бы, к кому идут дальше в спорт.

Таню заметила как раз там, она училась во втором классе. Она была очень беговая, физически развита, скоростная. Но на тот момент она уже второй или третий год занималась в художественной школе. Школа была платная, и родители всегда настаивали, что сначала художественная школа, а уж потом, может быть, и спорт. Получалось – четыре дня художественная школа, и только оставшееся время лыжи. И мы два или три года ждали, чтобы она всё-таки выбрала спорт.

– То есть полноценно она начала тренироваться в классе седьмом?

– Пораньше. В лыжи в основном приглашают в девятилетнем возрасте, это, как правило, третий класс. Но полноценные нагрузки мы начинаем давать в шестом классе, то есть как раз когда Таня уже основательно пришла заниматься.

– И когда Татьяна была в девятом классе, вас пригласили вместе с учениками в Тюмень?

– Было так – ещё чуть раньше Виктора Александровича пригласили работать в Москву, в «Спартак». И с некоторыми ребятами он уехал туда, потому что условия были лучше, выездов больше. А Таня ещё была со мной. В это время из Тюмени пришло сообщение, что строится спортивный комплекс «Жемчужина Сибири», и там будут созданы спортивные классы – с 9-го по 11-й. Наши ребята уже показывали хорошие результаты, ученики Виктора Александровича принимали участие в крупных соревнованиях. И нас вместе с ним, можно сказать, переманили в Тюмень. В 2010 году мы поехали всей семьёй и взяли шесть спортсменов.

– И там Татьяна попала к другому тренеру?

– В 2010 году Виктор Александрович вывез ребят на всероссийские соревнования, они там заняли первое место. И на обратном пути – между Сыктывкаром и Кировом – его не стало. Обширный инфаркт. Там мы узнали, что инфаркт бывает не только от несчастья, но и от счастья, много было у него положительных эмоций от той победы. Таня, кстати, тоже находилась в той маршрутке. И они хорошо уже общались, она вообще очень хорошая девочка по характеру. И я ещё три года там работала в Тюмени, она была рядом, но занималась со всеми тренерами, мы уже тогда не делили. И с 2013 года я поняла, что не выдерживаю график, переехала жить в Нижнюю Тавду (Тюменская область. – Прим. «ОГ»). У Татьяны был уже другой тренер.

– Потом следили за ученицей, за её спортивной судьбой?

– Конечно. Понимаю, что счастье любит тишину, поэтому стараюсь часто её не беспокоить. Но когда крупные победы, обязательно вступаем в переписку. Хотя я всегда боюсь нарушить её режим дня, в том же Пекине совсем другой часовой пояс. А так мы в тесном контакте и с ней, и с её мамой. И когда Татьяна решила выходить замуж за Егора Сорина, то она привезла его к нам, в Тавду. Вообще, моя дочь на год старше Тани, они близкие подруги, и даже родили детей с разницей в четыре месяца. Сейчас Татьяна как раз написала, что очень хочет увидеть свою дочку Софию.

– Как раз про мужа и тренера Егора Сорина. Как вы считаете, удалось бы без него достигнуть таких высот в спорте?

– Когда я поняла, что Таня выходит замуж, прекрасно знала – кто такой Егор, и сразу отметила, что он сделает всё, чтобы Таня показала наивысший результат. Я даже немножко выдохнула, хоть и говорят, что он жёсткий тренер. Ведь Егор всегда в интервью повторяет, что Таня – трудоголик, и с тренировок её приходится выгонять буквально силой, потому что совсем не факт, что если ты сделал в месяц на много километров больше, это пойдёт плюсом. Спортсмен просто не успеет восстановиться. Поэтому я очень рада этому союзу. И я понимала, что Олимпиада в Пекине – решающая.

– Эстафету смотрели, нервы позволили?

– В эту субботу я вывозила детей на региональный этап по физкультуре в Тюменский государственный университет, как раз туда, где училась Татьяна. И я смотрела гонку в большой аудитории на огромном экране. Это тоже своего рода судьба.

– По меркам спорта Татьяне уже довольно много лет – 27. Как считаете, зайдёт ли она ещё на один олимпийский цикл?

– Лыжный спорт долгоиграющий. Есть гонщики, которые и в пяти Олимпиадах участвовали. У Тани, я чувствую, это не предел. Она заряжена. Ей в апреле будет 28, а на следующей Олимпиаде – 32. Мне кажется, это реально. Вот о следующих Играх я бы уже задумалась, а ещё четыре года – вполне возможно. Я знаю много примеров, когда спортсмены устают, ставят лыжи в угол, не хотят даже подходить к ним. А Таня живёт в спорте с удовольствием. У неё мама – большая молодец, она ездит вместе с внучкой Софией по всем сборам, и это большое подспорье.

Материал о победе эстафетных четвёрок на Олимпиаде в Пекине можно прочитать здесь.