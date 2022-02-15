Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро

Серебро принесли конькобежцы Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Фото: Алексей Кунилов

Мужская сборная России по конькобежному спорту сегодня завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Они стали вторыми в командной гонке преследования.

Первыми финишировали норвежцы, третьими — американцы, опередившие сборную Нидерландов. Серебро принесли конькобежцы Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

"Уступили 2,38 секунды норвежцам. Ранее в полуфинале командной гонки россияне установили олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды. В активе нашей команды на Играх-2022 стало 20 медалей: 4 золотые, 7 серебряных, 9 бронзовых" — рассказали в Олимпийском комитете России.

Напомним, что сегодня также российские биатлонисты завоевали медаль на Играх-2022 — они получили бронзу на эстафетной гонке.

Олимпийские игры завершатся уже в конце этой недели, 20 февраля.