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15 февраля 2022, 14:05

Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро

Конькобежец

Серебро принесли конькобежцы Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Фото: Алексей Кунилов

Мужская сборная России по конькобежному спорту сегодня завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Они стали вторыми в командной гонке преследования.

Первыми финишировали норвежцы, третьими — американцы, опередившие сборную Нидерландов. Серебро принесли конькобежцы Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

"Уступили 2,38 секунды норвежцам. Ранее в полуфинале командной гонки россияне установили олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды. В активе нашей команды на Играх-2022 стало 20 медалей: 4 золотые, 7 серебряных, 9 бронзовых" — рассказали в Олимпийском комитете России.

Напомним, что сегодня также российские биатлонисты завоевали медаль на Играх-2022 — они получили бронзу на эстафетной гонке.

Олимпийские игры завершатся уже в конце этой недели, 20 февраля.

Областная газета Свердловской области

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Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро