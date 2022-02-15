В Екатеринбург в полном составе прилетит комитет Госдумы РФ по физкультуре и спорту

Всего в состав комитета входят 12 депутатов. Фото: сайт Госдумы

В ближайшие дни комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту в полном составе прилетит в Екатеринбург. Депутаты планируют оценить перспективы развития спорта в Свердловской области, а также ознакомиться с ходом подготовительных работ к Универсиаде-2023.

Делегацию в уральскую столицу возглавит председатель комитета Дмитрий Свищев. Всего в состав комитета входят 12 депутатов, среди которых боксер Дмитрий Пирог, хоккеист Владислав Третьяк, бегунья Рима Баталова. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, депутат Госдумы, уральский биатлонист Антон Шипулин выступит с докладом перед Дмитрием Свищевым.

Делегация посетит ключевые объекты, возводимые для Всемирных студенческих игр, — деревню Универсиады и строящиеся спортивные объекты, в том числе и в Верхней Пышме. Также комитет проведёт совещание, посвящённое спортивному наследию Студенческих игр, развитию массового спорта и строительству спортивной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций.

Читайте также:

Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев обсудили подготовку Екатеринбурга к Универсиаде.