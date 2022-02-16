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16 февраля 2022, 14:36

Качканарцы выстроились в олимпийские кольца в поддержку российских спортсменов

флешмоб в поддержку российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде

Чтобы участников было видно, использовались фонарики на телефонах. Фото: страница мэрии муниципалитета в Instagram

В Качканаре прошёл флешмоб в поддержку российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пекине. Участие приняли все желающие.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, десятки любителей спорта собрались на площадке у входа на стадион "Горняк". Они выстроились в форме символа олимпийского движения — пяти колец. Акция прошла вечером 15 февраля. Чтобы участников было видно, использовались фонарики на телефонах.

Ранее "Областная газета" писала, что учащиеся екатеринбургской школы № 117 записали на уроке физкультуры видеоролик в поддержку свердловских спортсменов. Ребята приглашают присоединиться к флешмобу #болеемзанаших олимпийцев Светлану Миронову, Ирину Казакевич, Анну Вострикову, Самира Мастиева, Илью Манькова.

Кроме того, к кампании #wewillROCyou присоединилась уральская певица Екатерина Подковыркина. Она записала песню и выпустила клип в поддержку наших спортсменов.

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Областная газета Свердловской области

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Качканарцы выстроились в олимпийские кольца в поддержку российских спортсменов