Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Первыми к финишу пришли лыжницы из Германии, вторыми — шведки. Фото: со страницы ОКР во "ВКонтакте"

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзовые медали в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Это 22-я медаль для российских спортсменов.

Первыми к финишу пришли лыжницы из Германии, вторыми — шведки.

Добавим, что сегодня также сборная России по биатлону завоевала медаль — серебро в женской эстафете. Всего в копилке наших спортсменов 22 медали: 4 золота, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Это девятое место в медальном зачёте.

Олимпийские игры в Пекине завершатся в это воскресенье, 20 февраля.