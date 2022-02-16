Делегация FISU отметила масштаб проделанной работы Екатеринбурга к Универсиаде

Плановая инспекция проходила с 13 по 16 февраля. Фото: пресс-служба Всемирных студенческих игр

В Екатеринбурге подвели итоги инспекционного визита FISU. Сегодня был последний день работы делегации в уральской столице.

Одной из основных задач визита являлся осмотр объектов Универсиады-2023 как строящихся, так и уже существующих. Делегатам показали деревню Игр, МВЦ "Екатеринбург-Экспо", легкоатлетический стадион СК "Калининец", а также здание УрФУ, где пройдёт Всемирная конференция FISU.

Кроме того, гости участвовали в совещаниях, на которых были представлены детальные доклады о проделанной работе. Визит завершился встречей. На ней представители FISU и Дирекции Игр подвели итоги и внесли предложения по корректировке плана подготовки города на ближайшее время.

Кстати, делегация FISU включала в себя вице-президента FISU Мариана Дымальски, замдиректора департамента летних игр Цзин Чжао, директора по образованию и развитию Лилию Бариеву и менеджера департамента летних игр Брайана Каррера. Плановая инспекция проходила с 13 по 16 февраля.

"С нашего последнего визита в сентябре была проделана огромная работа. Все структуры, вовлечённые в организацию Игр, работают с огромным энтузиазмом. Соревнования в Екатеринбурге являются очень важными для FISU и для студенческого спорта в целом", — передаёт слова Цзин Чжао пресс-служба Всемирных студенческих игр.

Масштаб проделанной работы также отметил Мариан Дымальски. Он заявил, что рад видеть огромный потенциал всех объектов именно как наследия для города и региона.

"Мы должны сделать всё для того, чтобы Всемирные студенческие игры в Екатеринбурге прошли на самом высоком уровне, стали образцом организации международных спортивных мероприятий", — считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Добавим, в ближайшем будущем Екатеринбург ждёт ещё несколько подобных инспекций.

Напомним, Всемирные студенческие игры пройдут в столице Урала с 8 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа включает 18 видов спорта.