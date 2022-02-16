Серебро с отставкой

Наша серебряная четвёрка: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Олимпийские игры в Пекине продолжают радовать российских болельщиков: мужская сборная России по хоккею в четвертьфинале обыграла очень серьёзного соперника – Данию, а женская эстафетная четвёрка по биатлону завоевала серебряные медали. В составе нашей команды бежали свердловчанки – Ирина КАЗАКЕВИЧ и Светлана МИРОНОВА.

Хоккеисты вышли в полуфинал

Сборная России по хоккею провела свой матч в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине. Команда встречалась с Данией, которая накануне в упорной борьбе взяла верх над сборной Латвии.

Россияне открыли счёт в матче. Шайбу забросил наш знаменосец – Вадим Шипачёв. Голов в первом периоде больше не было, однако стоит отметить, что подопечные Алексея Жамнова перебросали Данию в восемнадцать раз – 18 бросков в створ ворот против одного у датчан.

В начале второго периода Сергей Плотников отправился на скамейку штрафников за подножку, и сборная Дании воспользовалась своим преимуществом: Франс Нильсен сравнял счёт, вернув в матч интригу.

Но сначала Никита Нестеров великолепным «щелчком» под перекладину вывел россиян вперёд, а в середине третьего периода Вячеслав Войнов в большинстве поставил точку в матче – 3:1. Датчане сняли вратаря, но забить так и не смогли.

Сборная России выходит в полуфинал Олимпиады. Отметим, что сетка полуфиналов ещё не сформирована. Дело в том, что после всех четвертьфиналов пары будут распределены по рейтингу посева группового этапа. Лучшая из команд по этому показателю сыграет с худшей. Уже завершились матчи США – Словакия (2:3) и Финляндия – Швейцария (5:1). Это значит, что финны встретятся со Словакией. В другой паре сыграет Россия и победитель четвертьфинала Канада — Швеция.

От золота россиянок отделили 12 секунд

После мужской биатлонной эстафеты, думаем, многие болельщики ещё долго приходили в себя. Уж слишком близко были золотые медали, мы даже мысленно слушали Чайковского, но… довольствоваться спортсменам пришлось только бронзой.

Надежда оставалась на женскую команду. Конечно, мы не забыли, как тяжело биатлонисткам давались последние гонки и под какой информационный прессинг попали свердловчанки Ирина Казаевич и Светлана Миронова. Но в эстафете наши девушки умеют собираться.

Ирину Казакевич как раз поставили на первый этап. К стартовому огневому рубежу спортсменка подошла в группе лидеров, однако на «лёжке» допустила промах. Ирина закрыла его дополнительным патроном и ушла со стрельбища девятой. На «стойке» ошибка повторилась, и опять свердловчанке удалось быстро исправить ситуацию: к финишу она выдвинулась с пятой позиции.

Эстафету Казакевич передала Кристине Резцовой, этап которой можно считать образцово-показательным. Да, был промах на стрельбе лёжа, однако «стойку» россиянка провела как снайпер, даже не задумавшись о доппатронах. После огневого рубежа Кристина бросилась в погоню за лидером – итальянкой Доротеей Вирер. А дальше Резцова сотворила настоящее чудо: не только вышла на первое место, но и привезла итальянке к финишу почти 30 секунд.

Свердловчанке Светлане Мироновой надо было воспользоваться этим запасом. Все знают, что у этой биатлонистки сложные отношения со стрельбой. Но в этот раз «лёжку» она провела блестяще. Комментатор Дмитрий Губерниев в какой-то момент просто замолчал. Уверены, вы тоже подумали, что пропал звук. Но нет, он боялся сглазить Светлану, в чём сам позже и признался.

Хотя, конечно, не в комментаторе дело, и не в журналистах, которыми Светлана была накануне недовольна. Проблема исключительно в ней самой – в настрое, в подготовке. Увы, ещё одного приятного сюрприза не произошло – со «стойки» россиянка отправилась на штрафной круг.

К чести свердловчанки обязательно надо сказать, что после штрафного круга она бежала за лидерами так, будто это её последняя гонка в жизни. И она их практически догнала, передав третьей эстафету Ульяне Нигматуллиной.

Ульяна, понимая, что соперницы, претендующие на золото, очень близко, не дрогнула – на первой стрельбе обошлось без осечек. Первой с «лёжки» убежала Эльвира Эберг из Швеции, за ней Нигматуллина, следом – Федерика Санфилиппо (Италия) и Дениз Херрман (Германия). А на «стойке» шведка, россиянка и немка промахнулись лишь по одному разу, и начались разборки за медали.

В итоге всего 12 секунд отделили россиянок от золота: шведки стали олимпийскими чемпионками, у сборной Германии – бронза.

Россиянки – с серебряными медалями, это невероятный результат, учитывая то, как складывался у наших сезон. Но сразу после гонки старший тренер женской сборной, свердловчанин Михаил Шашилов заявил: «Всем спортсменкам. Я уже не работаю».

Этого, мягко говоря, не ожидал никто. Разъяснений журналисты, работающие на Играх, не получили. Накануне Дмитрий Губерниев в эфире эмоционально отреагировал на решение не привлекать к гонке Евгению Буртасову: «Если завтра мы слабо выступим в эстафете — Шашилов должен уйти с поста тренера женской сборной! Считайте это давлением! Посмотрим и удачи команде!»

Возможно, Михаил Шашилов просто не захотел общаться с журналистами, отвечая таким образом на слова Губерниева. Напомним, Михаил Шашилов возглавил женскую сборную по биатлону в мае 2020 года.

Отметим, что 19 февраля биатлонисткам предстоит выступить в масс-старте. «Областная газета» будет следить за развитием ситуации.

Досье «ОГ» Михаил ШАШИЛОВ родился в Свердловске в 1959 году. С 1990 года - тренер в Екатеринбургском училище олимпийского резерва № 1.

Женскую сборную России по биатлону возглавил в мае 2020 года. Фото: Алексей Кунилов Светлана МИРОНОВА родилась в Томской области в 1994 году. Воспитанница УОР №1 Екатеринбурга. Тренер – Михаил Шашилов. Представляет Свердловскую область.

Чемпионка мира среди юниоров и Европы среди юниоров. Чемпионка России. Ирина КАЗАКЕВИЧ родилась в Новосибирской области в 1997 году. Воспитанница УОР №1 Екатеринбурга, тренеры — Александр Балахничев, Михаил Шашилов. Представляет Свердловскую область.

Михаил Шашилов. Представляет Свердловскую область. Призёр чемпионата мира среди юниоров, призёр чемпионата России.