Серовчане встали на коньки в поддержку российской сборной

Фото: Тамара Романова

Вчера в Серове прошла акция «Верим в Россию – вместе мы сила» в поддержку российских олимпийцев. Около тысячи горожан собрались на стадионе «Локомотив», чтобы прокатиться на коньках и тем самым продемонстрировать свою поддержку российской сборной на зимней Олимпиаде в Пекине.

– Мы все болеем за наших спортсменов. Порой идет критика в адрес тех ребят, кто не занял призовых мест, но они – герои, они – лучшие из нас, и мы должны их поддержать – словом, делом, настроением. Серов – спортивный город, наши тоже участвуют в Олимпиаде, и вся Россия сейчас болеет за них. – заявил глава муниципалитета Василий СИЗИКОВ, который тоже пришел на стадион на коньках.

В полном составе пришли на стадион спортсмены (а это 185 человек) и тренеры отделения хоккея Серовской спортивной школы имени Льва МОИСЕЕВА. Они выложили на льду слово «НАШИ» и проехались по кругу во главе колонны. К хоккеистам «Металлурга» в бело-красной форме присоединились и ребята в красно-желтой форме дворовых хоккейных команд Центра спортивных сооружений.

– У нас занимаются разными видами спорта около 240 мальчишек и девчонок, и большинство из них сегодня тут, кто-то с родителями, кто-то – с тренерами, – рассказал директор Центра спортивных сооружений, мастер спорта международного класса Сергей КАУРОВ. – Сегодня мы поддерживаем сборную нашей страны. Мы гордимся ими, гордимся нашей страной!

Среди участников акции был и тренер хоккейной команды «Серовские девчата» Виктор ТИТОВ, приехавший сюда вместе со своими девчонками, – у него уже третий состав девчачьей команды.

– Конечно, слежу за нашими спортсменами. Переживаю за все виды спорта, но всё же хоккей – это любовь и надежда. Очень хочется, чтобы наши хоккеисты сыграли отлично,- говорит он.

На стадион в этот вечер пришли и приехали не только спортсмены. Замечены были с флагами предприятий и учреждений представители Надеждинского металлургического завода, одного из банков, профсоюзная организация Серовской городской больницы вместе с главным врачом Иваном БОЛТАСЕВЫМ.

– Мы все «болеем», но по-хорошему за наших спортсменов, тем более что Российская сборная на Олимпиаде подвергается разным бойкотам. Поэтому мы сегодня тут. Россия, вперед!- прокомментировал он.

С флагами, фонариками и словами «Россия, вперед!» участники сделали несколько кругов по стадиону.