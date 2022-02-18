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18 февраля 2022, 10:57

На открытии УГМК-Арены может сыграть сборная России по хоккею

УГМК-Арена

Проект ледовой арены. Фото: Управление госэкспертизы Свердловской области

Сборная России по хоккею может сыграть на открытии УГМК-Арены. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сегодня во время посещения стройплощадки спортивного объекта он заверил, что "это реально — сыграть здесь товарищеский матч с командами Швеции, Финляндии, Канады на открытии стадиона". Он уточнил, что если поступит соответствующий запрос, состязание постараются организовать.

Кстати, сегодня с рабочим визитом столицу Урала должен посетить министр спорта России Олега Матыцин и члены комитета Госдумы по физической культуре и спорту во главе с председателем Дмитрием Свищёвым.

Подробности читайте в печатной версии "Областной газеты" за 19 февраля.

Напомним, 31 октября 2019 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и гендиректор УГМК Андрей Козицын официально дали старт строительству Ледовой арены УГМК в Екатеринбурге. Глава региона выразил уверенность, что спортивный объект станет основной площадкой Универсиады-2023.

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Фото: Проект ледовой арены

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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Областная газета Свердловской области

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