Евгений Куйвашев рассказал Олегу Матыцину о спортивных успехах Свердловской области

Губернатор рассказал главе Минспорта РФ о подготовке области к Универсиаде-2023 .Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министр спорта России Олег Матыцин прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом. Он встретился с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым.

В ходе встречи губернатор рассказал о спортивных успехах Среднего Урала. Собравшиеся также обсудили вопросы развития в уральских регионах массового спорта и подготовку к Универсиаде-2023, которая пройдёт в Екатеринбурге.

"Благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" в регионах появляется всё больше возможностей для развития массового спорта. В 2021 году 46,5 % россиян были вовлечены в регулярные занятия спортом. Закупается новый инвентарь и оборудование, открываются новые спортивные комплексы и площадки в жилых районах", — заявил Олег Матыцин.

Его слова подтвердил Владимир Якушев. Он отметил, что в городах и посёлках УрФО строятся спортивные комплексы, бассейны и залы, где занимаются любители и профессионалы. "Всё больше людей разных возрастов выбирают физкультуру и спорт в качестве полезного досуга. Эту работу необходимо продолжать", — добавил полпред.

В свою очередь Евгений Куйвашев рассказал, что в регионе ведётся системная работа по увеличению числа граждан, регулярно занимающихся спортом. По поручению президента РФ оно должно составить 70 % к 2030 году.

"По итогам прошлого года у нас этот показатель составил около 50 %. Есть уверенность в том, что необходимый параметр будет достигнут. Только в прошлом году мы провели спортивные мероприятия, участие в которых приняли более 2 миллионов человек. Построили, отремонтировали и оснастили 30 спортобъектов", – сказал губернатор.

По данным областного департамента ифнормполитики, Евгений Куйвашев вместе с Олегом Матыциным также посетили строийплощадку УГМК-Арены в центре Екатеринбурга. Губернатор рассказал главе Минспорта РФ о подготовке области к Универсиаде-2023 и Всемирному саммиту "СпортАккорд".

Добавим, площадь ледовой арены составит почти 100 тысяч "квадратов". Она будет вмещать до 15 тысяч зрителей. Новый спортивный комплекс станет единственным в Свердловской области объектом, соответствующим требованиям сразу 12 международных спортивных федераций.

Ранее стало известно, что на открытии УГМК-Арены может сыграть сборная России по хоккею.