Евгений Куйвашев и Олег Матыцин договорились о новом этапе развития спорта на Среднем Урале

Министр спорта России Олег Матыцин прибыл на Средний Урал с рабочим визитом. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр спорта России Олег Матыцин подписали соглашение. Стороны договорились сотрудничать в вопросах развития физкультуры и спорта в регионе.

Одним из направлений взаимодействия станет развитие базовых для области видов спорта. В том числе для людей с инвалидностью, сообщает областной департамент информполитики.

Кроме того, речь идёт о развитии центров подготовки спортсменов, спортивного резерва и тренерских кадров, а также о производстве инвентаря и спецоборудования на Урале. Сотрудничать планируется и в сфере научных исследований в области физкультуры и спорта.

В рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни", над реализацией которого стороны тоже договорились работать, продолжится развитие инфраструктуры региона, оснащение спортивных сооружений, популяризация массового спорта.

"Благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" в регионах появляется всё больше возможностей для развития массового спорта. В 2021 году 46,5 % россиян были вовлечены в регулярные занятия спортом", — заявил Олег Матыцин.

Ранее "Областная газета" писала, что министр спорта России Олег Матыцин прибыл на Средний Урал с рабочим визитом. Он встретился с Евгением Куйвашевым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Участники встречи обсудили вопросы развития в уральских регионах массового спорта и подготовку к Универсиаде-2023. Подробнее об этом читайте тут.