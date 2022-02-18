Евгений Куйвашев, Владимир Якушев, Олег Матыцин и Антон Шипулин между рабочими мероприятиями успевают следить за трансляцией олимпийской биатлонной гонки. Фото: Алексей Кунилов

Эта неделя в Екатеринбурге прошла под знаком спорта. До 17 февраля в столице Урала работали представители Международной федерации университетского спорта (FISU), которые оценили подготовку к Всемирным студенческим играм-2023. Сегодня в столице Урала с визитом побывал министр спорта России Олег МАТЫЦИН и состоялось выездное совещание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.

В ходе рабочей встречи губернатор Евгений Куйвашев и министр спорта России Олег Матыцин подписали соглашение о взаимодействии в вопросах развития физической культуры и спорта на территории Свердловской области.

Стороны договорились, в частности, совместно работать над реализацией федеральной программы «Спорт – норма жизни», входящей в нацпроект «Демография». Речь идёт о создании таких условий, при которых всем уральцам вне зависимости от возраста и уровня подготовки были бы доступны занятия физкультурой и спортом.

Фото: Алексей Кунилов

Олег Матыцин назвал Свердловскую область опорным регионом по развитию массового спорта и спорта высших достижений.

– Благодарю губернатора Евгения Куйвашева и правительство Свердловской области за внимание к спорту. Для нас регион является надёжным партнёром в вопросах развития спорта, – отметил министр.

По словам Евгения Куйвашева, количество людей, регулярно занимающихся спортом, в нашем регионе превышает общероссийский уровень и составляет примерно 50 процентов. Согласно распоряжению Президента РФ, к 2030 году этот показатель необходимо увеличить до 70 процентов.

– Есть уверенность в том, что этот параметр будет достигнут. Только в прошлом году мы провели спортивные мероприятия, участие в которых приняли более 2 миллионов человек. Кроме того, в регионе построили, отремонтировали и оснастили 30 спортивных объектов. Свердловчане завоевали более двухсот медалей международного уровня, – отметил губернатор.

Фото: Алексей Кунилов

Также Министерство спорта России и Свердловская область договорились направлять совместные усилия на развитие производства инвентаря и оборудования на Урале.

Кроме того, Евгений Куйвашев отметил роль свердловского бизнеса в развитии и поддержке спорта. Например, строительство в Екатеринбурге УГМК-Арены выполняется в формате частно-государственного партнёрства, где 60 процентов средств выделило УГМК, а 40 процентов – бюджет Свердловской области.

«Екатеринбург заслужил такую площадку»

Несмотря на то, что комитет Госдумы по физической культуре и спорту приехал в столицу Урала практически в полном составе, включая председателя Дмитрия Свищёва, ранним утром на стройплощадке УГМК-Арены журналистов было намного больше, чем делегатов.

Строительство объекта переходит в решающий этап: уже в этом году полностью завершат силовой контур и приступят к отделочным работам. Прямо сейчас на стройке занято порядка двухсот человек, но в ближайшие месяцы руководство планирует увеличить число рабочих втрое, что позволит ускорить процесс строительства. Напомним, по графику арена должна быть готова к декабрю 2023 года, в к 300-летию Екатеринбурга.

Как рассказал директор по капитальному строительству и инвестициям УГМК Сергей Ерыпалов, в строительстве использован ряд уникальных технологий, в частности – монолитные балки верхнего яруса, которые находятся под натяжением, что позволяет увеличить их несущую способность и уменьшить габариты.

– Площадь арены составит почти 100 тысяч квадратных метров, она сможет вмещать в себя 12 тысяч хоккейных болельщиков и до 15 тысяч зрителей на вечерах единоборств и концертах. Новый спортивный комплекс станет единственным в Свердловской области объектом, соответствующим требованиям сразу 12 международных спортивных федераций. Также это будет первая крытая площадка для проведения культурно-массовых мероприятий такой вместимости, – рассказал Сергей Ерыпалов.

Владислав Третьяк (в центре) вместе с другими делегатами на осмотре строящейся УГМК-арены. Фото: Алексей Кунилов

Инспектировал ход работ в том числе легендарный советский хоккеист, президент Федерации хоккея РоссииВладислав Третьяк. Он уверен, что арена в будущем сможет принять турниры международного уровня.

– Я думаю, реально — сыграть товарищеский матч с командами Швеции, Финляндии, Канады на открытии стадиона, – считает Владислав Третьяк. – Шикарная арена, Екатеринбург заслужил такую площадку. На этом объекте нужно проводить соревнования высокого класса – чемпионаты мира по хоккею, например. Это будет настоящий праздник.

Кроме того, Владислав Александрович отметил, что ввод ледовой арены позволит развивать ещё и детский хоккей – на базе многофункционального стадиона планируется открыть детскую хоккейную школу.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов