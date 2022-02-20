В Екатеринбурге проходит 25-й легкоатлетический марафон имени Виктора Дутова

Самый первый зимний марафон состоялся 14 февраля 1998 года в день 80-летия заслуженного работника физкультуры России Виктора Дутова. Фото: афиша мероприятия

Сегодня в ЦПКиО Екатеринбурга проходит 25-й зимний легкоатлетический марафон имени Виктора Дутова. Старт запланирован на 10:00. В эти минуты участники проводят разминку.

Участники забега стартуют от главной сцены парка им. Маяковского и пробегут по центральной и лесной части. Длина трассы составит 5 километров 275 метров, сообщает пресс-служба ЦПКиО. Во время проведения марафона посетителей просят быть аккуратными в местах пересечения с трассой. Часть аллей будет перекрыта до 16:00.

Как говорится на сайте забега, участие в сегодняшнем мероприятии примут 479 человек. При этом в списках значатся не только екатеринбуржцы, но и жители Нижнего Тагила, Полевского, Богдановича, Талицы, Верхней Пышмы и других городов. Там также указана дистанция в 42 километра.

Фото: со страницы организаторов мероприятия

Напомним, самый первый зимний марафон состоялся 14 февраля 1998 года в день 80-летия заслуженного работника физкультуры России Виктора Дутова, создавшего в 1969 году один из первых в СССР клуб любителей бега "Урал-100". Несмотря на мороз -25 градусов, он преодолел дистанцию в 21 километр.