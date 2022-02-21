В Екатеринбурге стартовал набор волонтёров для чемпионата мира по волейболу

Всего предстоит отобрать более 500 волонтёров. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге начался набор волонтёров на чемпионат мира по волейболу FIVB 2022. Он пройдет с 26 августа по 11 сентября.

Всего предстоит отобрать более 500 волонтёров. Их задействуют по 18 направлениям от работы со зрителями до обеспечения сервисов для СМИ и лингвистических услуг. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, чтобы стать волонтёром, требуется знание английского языка, готовность пройти обучение, умение работать в команде и возможность участия во время чемпионата.

Начиная с сегодняшнего дня, любой желающий сможет подать заявку на участие в качестве волонтёра оргкомитета (специальный раздел на сайте чемпионата) или городского волонтёра (на сайте волонтерского центра "Волонтеры Урала" и вот тут). В Екатеринбурге отбор волонтёров проводит региональный ресурсный добровольческий центр "Волонтеры Урала", действующий при УрФУ.

Общее обучение волонтёров начнется в июне-июле, а их функциональное и объектовое обучение — в августе.

Как отметил генеральный директор оргкомитета ЧМ по волейболу — 2022 Роман Станиславов, волонтёры — душа любого крупного спортивного мероприятия. На чемпионате команда волонтёров станет 25-й командой турнира. Основная их миссия — создавать дружественную и гостеприимную атмосферу во время соревнований.

"Волонтёрское движение в России имеет огромный опыт организации массовых спортивных мероприятий, — подчеркнул Роман Станиславов. — Волонтёры чемпионата мира по волейболу будут готовы оказать помощь всем гостям, болельщикам и участникам турнира".

Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. В нём будут участвовать 24 сборные: команда ВФВ, Польша, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария, Китай, Япония, Иран.