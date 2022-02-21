Темы дня

Спорт
21 февраля 2022, 18:30

Президент РФ встретился с паралимпийцами и поблагодарил их за преданность спорту

Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что одно из главных качеств паралимпийцев — это постоянное стремление к совершенству. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу со спортсменами паралимпийской команды России. Глава государства поблагодарил спортсменов за преданность спорту и умение держать удар, а также пожелал успехов на Паралимпиаде.

Владимир Путин отметил, что одно из главных качеств паралимпийцев — это постоянное стремление к совершенству. По мнению главы государства, именно паралимпийцы глубоко понимают ценность гуманизма и равных возможностей.

"Каждый раз, наблюдая за вашими выступлениями, узнавая ваши истории успеха, невозможно не поражаться, какую же волю, какой характер надо иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору, смысл своей жизни в спорте высших достижений", — передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер считает, что предстоящая Паралимпиада позволит укрепить дружбу и взаимопонимание среди спортсменов из разных стран. Президент подчеркнул, что государство беспокоится за каждого российского спортсмена, и призвал паралимпийцев строго соблюдать противоэпидемические меры безопасности.

Также во время встречи Владимир Путин поздравил с днём рождения тренера сборной России по следж-хоккею Александра Ларионова и помощника президента Игоря Левитина.

"Александр Владимирович, Игорь Евгеньевич, примите наши искренние поздравления и пожелания новых успехов, новых достижений. И конечно же, здоровья — сейчас это особенно важно", — сказал глава государства.

Напомним, вчера, 20 февраля, в Пекине состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. XIII Паралимпийские зимние игры пройдут с 4 по 13 марта.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.02.2022, 21:18 / Общество
В свердловской полиции рассказали о чиновниках и бизнесменах, которых обманули мошенники
21.02.2022, 20:24 / Общество
Сотрудники ГИБДД остановили лихача на Серовском тракте, прострелив ему колёса
21.02.2022, 19:32 / Общество
Уральские таможенники выявили контрафактный текстиль
21.02.2022, 18:30 / Спорт
Президент РФ встретился с паралимпийцами и поблагодарил их за преданность спорту
21.02.2022, 17:46 / Культура
Фестиваль Ural Music Night начал сбор заявок от музыкантов