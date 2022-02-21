Президент РФ встретился с паралимпийцами и поблагодарил их за преданность спорту

Владимир Путин отметил, что одно из главных качеств паралимпийцев — это постоянное стремление к совершенству. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу со спортсменами паралимпийской команды России. Глава государства поблагодарил спортсменов за преданность спорту и умение держать удар, а также пожелал успехов на Паралимпиаде.

Владимир Путин отметил, что одно из главных качеств паралимпийцев — это постоянное стремление к совершенству. По мнению главы государства, именно паралимпийцы глубоко понимают ценность гуманизма и равных возможностей.

"Каждый раз, наблюдая за вашими выступлениями, узнавая ваши истории успеха, невозможно не поражаться, какую же волю, какой характер надо иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору, смысл своей жизни в спорте высших достижений", — передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер считает, что предстоящая Паралимпиада позволит укрепить дружбу и взаимопонимание среди спортсменов из разных стран. Президент подчеркнул, что государство беспокоится за каждого российского спортсмена, и призвал паралимпийцев строго соблюдать противоэпидемические меры безопасности.

Также во время встречи Владимир Путин поздравил с днём рождения тренера сборной России по следж-хоккею Александра Ларионова и помощника президента Игоря Левитина.

"Александр Владимирович, Игорь Евгеньевич, примите наши искренние поздравления и пожелания новых успехов, новых достижений. И конечно же, здоровья — сейчас это особенно важно", — сказал глава государства.

Напомним, вчера, 20 февраля, в Пекине состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. XIII Паралимпийские зимние игры пройдут с 4 по 13 марта.