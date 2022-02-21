Уральский след на пекинском Олимпе

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Modica/NordicFocus, Александр Козик, Алексей Кунилов

XXIV зимняя Олимпиада в Пекине завершена. За эти три недели было всё: слёзы счастья на пьедесталах, мировые рекорды, спортивные подвиги, скандалы, разочарования и преодоления. Сборная ROC – сборная нашей страны завоевала 32 медали, уступив по количеству наград только Норвегии. К слову, и у скандинавов, и у нас – это самое большое число призов на белых Играх. Сегодня мы вспоминаем героев Пекина, навсегда вписавших свои имена в историю спорта.

Биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич представляют Свердловскую область. Лыжники Сергей Устюгов и Юлия Ступак живут в Екатеринбурге. Уроженка Краснотурьинска лыжница Татьяна Сорина и фигурист Александр Галлямов начинали в нашем регионе спортивную карьеру. Поздравляем чемпионов и призёров этих Игр!

Чуть больше чем за полгода нам посчастливилось стать зрителями сразу двух Олимпиад. Мы ещё не успели толком отойти от приятных (и не очень) токийских потрясений, как в права вступил Пекин. Все мы помним, что виной тому коронавирус, и прошлой зимой никто не был уверен в том, что и летние, и зимние Олимпиады всё-таки станут возможны.

Но как же тяжело дались эти Игры пандемийного времени их главным действующим лицам – спортсменам. Из-за пробелов в тренировках на многих обрушились травмы, из-за положительных тестов, те, кто готовились к самым важным стартам жизни, не получили возможности показать себя. Зрители – отдельная тема. В Токио победы и неудачи атлетов сопровождала тишина, в Пекине, как ни старалась китайские волонтёры, основная поддержка исходила именно от команд. Конечно, то, что участники Игр приходили болеть друг за друга, тоже по-своему ценно. Но, кажется, никогда ещё на олимпийских аренах не было слышно, как фигуристы катаются под звук скрежета собственных лезвий.

Каждая медаль в таких условиях – бесценна, какого бы достоинства она ни была. В Токио россияне завоевали 71 награду, это больше, чем за предыдущие три летние Олимпиады. В Пекине наши спортсмены и вовсе установили рекорд – 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В Сочи-2014 было 30, такое же количество в Лиллехаммере-1994.

Ложка дёгтя? Увы, не без неё. В том же 1994-м было 11 золотых подиумов. И совсем немного атлетам ROCа не хватило, чтобы если не превзойти, то максимально приблизиться к этому результату.

Могло быть золото в женской биатлонной эстафете, но не хватило 12 секунд, могли вторую Олимпиаду подряд стать чемпионами в мужском хоккее, не хватило двух бросков, могли победить в парном фигурном катании, но уступили 0,47 балла. За этими цифрами истории, достойные воплощения на киноэкране, и люди, остановившиеся в шаге от мечты.

Повторить Пхёнчхан не удалось

Сборная России по хоккею ехала в Пекин в статусе действующих олимпийских чемпионов. Более того, перед стартом турнира в Китае именно наша национальная команда была главным фаворитом, по мнению букмекеров. Но на деле всё оказалось не так просто.

Во-первых, сборная России образца 2018 года была сильнее по фамилиям. В Пхёнчхан ездили опытнейшие Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Сергей Мозякин, в НХЛ ещё не отправился Кирилл Капризов, который и стал в итоге автором победной шайбы в финале корейского турнира, в прекрасной форме был Никита Гусев. В этом же году сборная была хоть и крепкая, состоявшая из сильнейших игроков КХЛ, но без звёзд, которые могли бы решить исход матча за счёт индивидуальных действий. Во-вторых, сказалась ситуация с постоянными сменами тренерских штабов. Последним постоянным главным тренером сборной был Олег Знарок, руководивший командой с 2014-го по 2018-й. А затем – понеслось: после Олимпиады команду возглавил Илья Воробьёв, его сменил Алексей Кудашов, потом Валерий Брагин. А перед Играми-2022 ходили слухи, что в Китай команду повезёт Олег Знарок, но в итоге остановились на кандидатуре Алексея Жамнова. И это за несколько месяцев до важнейшего старта четырёхлетия. К слову, сборную Финляндии с 2018 года возглавляет Юкки Ялонен, под его руководством на двух последних чемпионатах мира команда выходила в финал, в одном из которых победила.

Сам олимпийский турнир получился для россиян прагматичным. На каждый матч, даже будучи фаворитом, команда выходила с оглядкой на собственные ворота, с желанием меньше пропустить, нежели больше забить. Исключением стал лишь матч с Чехией на групповом этапе, который ничего не решал в турнирном плане. Пробившись с первого места в плей-офф, россияне в четвертьфинале повторно обыграли Данию, а в полуфинале в напряжённой серии буллитов прошли Швецию. Про решающий матч особо говорить не хочется. Финал против Финляндии получился крайне скучным, хотя, конечно, и напряжённым. Увы, акцент на оборону не сработал, финны в атаке играли гораздо интереснее и закономерно победили. 17 бросков по воротам в борьбе за золотые медали – это не просто мало, это катастрофа.

Серебро сборной России в таких обстоятельствах – результат хороший. Да, многие ждали повторения Пхёнчхана, но финны к своему золоту шли четыре года и забрали его вполне заслуженно. А нашей сборной хочется сказать спасибо за самоотдачу, за эмоции в полуфинале против Швеции. Далеко не идеальна была игра сборной России, но в плане стремления и борьбы претензий нет никаких. Серебро было добыто большим трудом.

Задачу минимум выполнили

В отличие от хоккеистов, перед биатлонными сборными не стояли задачи брать золотые медали. Побороться за награды, безусловно, наши спортсмены могли, особенно в эстафетах, но шансов на золотые медали было не так много, учитывая высокую конкуренцию.

В Пекине россияне уже в первой гонке завоевали бронзу в смешанной эстафете, после чего к ним прибавились серебро в женской эстафете с участием свердловчанок Светланы Мироновой и Ирины Казакевич, а также бронза в мужской эстафете, которая должна была быть золотом. С задачей минимум российские спортсмены справились, в индивидуальных гонках с медалями получилось не так ярко. Эдуард Латыпов, запоровший последний этап эстафеты, завоевал единственную личную награду наших биатлонистов: он стал бронзовым призёром гонки преследования. Стоит отметить стабильные выступления Максима Цветкова, который наверняка уезжает из Пекина с досадой. Максим дважды остановился в шаге от пьедестала: в индивидуальной гонке и спринте ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы завоевать медаль. Также рядом с наградами была и Кристина Резцова: на её счету пятый результат в масс-старте и шестой в спринте.

В целом не всё не так плохо. Где-то не повезло, где-то упустили своё заслуженное золото, но при этом не остались без наград. И на этом фоне довольно странно выглядит ситуация со свердловским наставником женской сборной Михаилом Шашиловым. После эстафетной гонки он заявил, что уходит со своего поста, однако позже президент СБР Виктор Майгуров эту информацию опроверг, сказав, что у Михаила Шашилова контракт до 31 мая.

Следом за художественной гимнастикой

После Олимпиады в Токио, где разгорелся скандал с судейством в художественной гимнастике, тренер и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сказала, что следующий удар будет нанесён по фигурному катанию. Теперь мы знаем, что она не ошиблась.

Фигурное катание на Играх началось с командного турнира. Олимпийский комитет России очень рассчитывал на золото в этом виде, и в качестве участников был выставлен первый состав, причём без замен (хотя правила допускали две замены в произвольной программе). Можно долго рассуждать о правильности выбора. Но оказалась, что то была единственная возможность для этих фигуристов завоевать медали высшей пробы. В личном турнире Марк Кондратюк в любом случае не смог бы соперничать с первой тройкой, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова вряд ли бы судьи поставили выше французов Пападакис – Сизерона (при чистых прокатах обоих дуэтов), в парах высшую ступень пьедестала очень навязчиво готовили для хозяев Игр, а Камиле Валиевой повезло, что вся эта допинговая травля случилась уже после её прокатов в команднике. Иначе бы он уехала из Пекина даже без надежды на медаль.

Да, золото нашей команды теперь тоже под вопросом. Награждения так и не случилось, а разбирательства, скорее всего, затянутся не на один месяц.

Поэтому одну медаль Александр Галлямов (начинал карьеру в Екатеринбурге), выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, тоже пока домой привезти не смог. Но вот бронзовая награда в личном турнире – абсолютно реальна, хотя, конечно, не на неё этот дуэт рассчитывал.

Спортивные пары завершали соревнования по фигурному катанию. Главная надежда Китая на золото в этом виде спорта – дуэт Вэньцзин Суй и Хань Цун. Уже в короткой программе при потрясающем катании российских пар Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Евгения Тарасова – Владимир Морозовкитайцам ставят оценки немного, но больше. Было ясно, что победит тот, кто не ошибётся в произвольной программе. А ошиблись… китайцы. Вэньцзин Суй подставила вторую ногу на приземлении с тройного сальхова. И китайцы знали, что ошибка скорее всего случится: сальхов она не делала чисто уже давно. Пара подстраховалась, включив в арсенал подкрутку в четыре оборота, а не в три, как делают все остальные. И этого, по мнению судей, оказалось достаточно.

Технически самая сложная программа была как раз у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, они справились с ней здорово, но было видно, как сильно фигуристы боятся допустить помарку, отсюда потеря скорости. А Тарасова – Морозов выдали безошибочный прокат, наотмашь – ведь с большей долей вероятности, это был последний их выход на лёд в рамках соревнований. Пара была достойна золота, но Олимпиада имела китайскую прописку. Хозяевам льда наши фигуристы уступили 0,47 балла.

Короли и королевы

Мы, конечно, ждали в лыжах медали. В Пекин поехала такая мощная команда, что награды были лишь вопросом времени. Ждать долго не пришлось: в первых же гонках Наталья Непряева выиграла серебро, а Александр Большунов – золото. Всего наши лыжники принесли в копилку 11 медалей – четыре золота, четыре серебра и три бронзы.

Александр Большунов приехал в Пекин, чтобы стать чемпионом. Только олимпийского золота недоставало в копилке нашего лыжного гения. Четыре года назад, в Пхёнчхане, когда нашу сборную точечно обескровили перед главным старом четырёхлетия, Александр Большунов немного не дотянулся до золотых медалей – три серебра и бронза. Но тогда он впервые явил миру свой талант. И, думаем, пообещал себе: вернуться на Игры и победить.

Он вернулся. Он победил. Александр Большунов, или как его называют, – Сан Саныч – завоевал в Пекине три золота, серебро и бронзу. По медали в каждой гонке, в которой принимал участие.

В предпоследний день Олимпиады-2022 Александр Большунов выиграл марафон. Да, его сократили на 20 километров из-за погоды, но и «тридцатку» попробуй пробеги в таких условиях, когда ветер и метель не хуже сибирской. Сан Саныч лидировал после половины, на финишных виражах сбросил Симена Хегстада Крюгера и стал трёхкратным олимпийским чемпионом. А после целовал пекинский снег. Он запомнит его на всю жизнь.

Александр Большунов теперь – «Король лыж». Так в лыжных гонках называют тех, кто победил в рамках чемпионата мира или Олимпиады на 30 и 50 километрах. Да, марафона не получилось. Но будь хоть сто километров вместо пятидесяти, Александр добежал бы и их. Ему самому не по душе этот титул. Он поморщился перед камерами от этих слов. Но когда за уроженца Брянской области болеет вся страна, когда он герой, несущий флаг на закрытии, его не только королём, но и императором, властелином, гением – да как угодно будешь считать. Он лучший лыжник на планете.

Олимпиада – это истории. У каждой из них, как и у олимпийской медали – две стороны. Как не пустили Сергея Устюгова (живёт в Екатеринбурге) в Корею в 2018-м, как не попал он в финал в спринте, но в итоге выиграл свою золотую олимпийскую медаль в эстафете. Первую и, возможно, последнюю в своей карьере.

Или как не хватило Наталье Непряевой в споре за бронзу на 10 километров с Кристой Пярмякоски 0,1 секунды до бронзовой награды. Но наши девушки – Юлия Ступак (живёт в Екатеринбурге), Наталья Непряева, Татьяна Сорина (уроженка Краснотурьинска), Вероника Степанова – не стушевались в эстафете и выдали такую гонку, что никто не смог помешать им стать чемпионками. Никто.

Или как остался на этом празднике Артём Мальцев без наград, финишировав в последней гонке четвёртым. Или как показывали свою силу на лыжне Денис Спицов, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, оставлявшие за спиной лучших из лучших и составляя компанию Александру Большунову на пьедестале.

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Пекин передал эстафету Милану: через четыре года, надеемся, мы увидим там тех, кто ещё не всё доказал, и тех, кто только начнёт своё восхождение на Олимп. И загадаем, чтобы Игры в Италии прошли без масок и пустых трибун, но с российскими флагом и гимном.