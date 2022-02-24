Евгений Куйвашев оценил ход строительства деревни Универсиады в Новокольцовском

В Новокольцовском глава региона проверил ход работ на нескольких объектах. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал строительство деревни Универсиады в Новокольцовском микрорайоне. Там к Всемирным студенческим играм 2023 года возводят несколько объектов.

После Универсиады они перейдут УрФУ и составят часть суперсовременного кампуса мирового уровня.

Как сообщает департамент информполитики региона, работы в Новокольцовском ведутся одновременно на нескольких стройплощадках. Сейчас решается вопрос с транспортной доступностью этой территории.

"С этой площадкой связаны перспективы развития всего Новокольцовского района, — сказал Евгений Куйвашев. — Поэтому важно уже сейчас иметь понимание и чёткий план, как мы будем развивать сеть общественного транспорта. Я имею в виду автобусное, трамвайное сообщение, городскую электричку и другие виды транспорта". Глава региона подчеркнул: эти решения должны быть продуманны и эффективны, чтобы в дальнейшем по мере роста численности жителей района не возникло проблем с транспортной доступностью. Комфортным должно быть и перемещение людей между объектами внутри площадки, которая нужно надежно связать с городскими транспортными узлами и центром Екатеринбурга.

Губернатор Свердловской области оценил и то, как идёт реконструкция и строительство улично-дорожной сети в Новокольцовском, — Александровского бульвара, транспортного кольца, очистных сооружений и линий электропередачи.

Отмечается, что выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО" станет одним из основных мест проведения спортивных состязаний. Поэтому там требуется реконструировать фасады и IT-инфраструктуру, построить зону досмотра автотранспорта и посетителей. Евгений Куйвашев познакомился с планами реализации этих проектов.

"Ещё один строящийся объект — общественный центр деревни Универсиады, — сообщает департамент информполитики Свердловской области. — Это пятиэтажное здание, в котором разместятся главный и спортивный блоки, а также блок общественного питания. Для размещения спортсменов, а впоследствии студентов УрФУ, в Новокольцовском сегодня строятся пять общежитий".

Также глава региона проверил, как идут работы во Дворце водных видов спорта. Там возводят чаши бассейнов, идёт устройство фасада, монтируются коммуникации.

На прошлой неделе "Областная газета" писала о визите в Екатеринбург делегации FISU. Участники этого инспекционного визита отметили масштаб проделанной работы уральской столицы к Универсиаде.