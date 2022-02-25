Виталий Примеров: «Меня захлестнула мотивация: слабо ли воспитать чемпиона?»

Виталий Примеров в скалолазании уже более 50 лет. В 2020 году ему присвоили звание «Заслуженный тренер России». Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России

На прошедшей летней Олимпиаде в Токио в программе впервые было представлено скалолазание. Свердловчанка Виктория МЕШКОВА вошла в топ-10 сильнейших спортсменок планеты. Её наставник – заслуженный тренер России Виталий ПРИМЕРОВ – работать со скалолазами начал ещё в 80-х, после окончания своей спортивной карьеры. Сам он занимался альпинизмом с 60-х, когда поступил в УрГУ. Сейчас Виталий Павлович работает в СШОР горных видов спорта, где готовит к большим победам молодые таланты.

«Облгазета» совместно с СКБ Контур запускает цикл публикаций про уральское скалолазание, где расскажет о его главных героях. И первый из них – Виталий Примеров.

«Приходит ребёнок и я даю испытательный срок»

– Виталий Павлович, расскажите про ваш тренерский путь. Слышал, что вы начали заниматься сначала со своими детьми.

– Скалолазанием и альпинизмом занимаюсь с 1966 года. Началось всё с альпсекции УрГУ, где я потом долгое время был председателем. Университет окончил, но заниматься продолжил. Потом появились свои дети, а лазать по скалам всё ещё хотелось и выбор был один – брать детей с собой. С этого можно сказать, началась тренерская карьера. И пришла такая мысль: а почему бы не распространить свой опыт на других? Вот так постепенно и пришёл к этому. Начал работать педагогом дополнительного образования, закрутилось. В 90-е придумал оздоровительно-воспитательную программу «Дети и горы». Защитил эту Программу, получил категорию и остался в этой сфере. И не пожалел! Сначала думал какой-то лагерь создать для детей в горах, а потом захлестнула другая мотивация: слабо ли мне воспитать чемпиона? Для начала, например, Свердловской области. А потом – России. И дошло до того, что воспитал участницу Олимпийский игр.

– Сейчас много разговоров о том, видно ли сразу в ребёнке будущего чемпиона. Ваше мнение как тренера?

– Если смотреть с точки зрения спортивного результата, то бывает совершенно по-разному. Взять Вику Мешкову. Она пришла в секцию и через пару лет уже начала выигрывать соревнования. Было видно, что девочка способная, надо с ней работать. Тем более что она обучаемая, ответственная. В то же время мой другой ученик – Дима Тимофеев (бронзовый призёр чемпионата мира, победитель этапов Кубка мира. – Прим. «ОГ») – у него всё было наоборот. Сначала три года было шаляй-валяй. Вроде занимался с интересом, но такой, честное слово, был шалопай (смеётся). А потом как-то поехали в Крым, и я устроил соревнование: кто быстрее пробежит по осыпи, перескакивая с камня на камень. Смотрю, а Дима на финише делает прыжок метра на три! Я эти способности заметил и начал больше с ним работать. Так и пошло. Он загорелся, повысилась дисциплина.

Поэтому однозначного рецепта нет. С первого взгляда невозможно какие-то выводы сделать.

– Но общие принципы в воспитании есть?

– Есть. Если приходит ребёнок, я даю, можно сказать, испытательный срок – два месяца. Проходим какие-то минимальные задания, и нужно научиться их выполнять. Главное – вести спортивный дневник. Каждый день. Сделал столько-то, присел, подтянулся, отжался. Если ребёнок ведёт дневник, не повторяет ошибок, то виден прогресс. На это сразу обращаешь внимание. Но с другой стороны, бывает, как-то пропадает интерес. Вроде неплохой мальчик или девочка, но приходят и говорят: всё, мы налазились. Или родители приходят: Виталий Павлович, мы пойдём в футбол играть. Ну что поделаешь, тренерская судьба такая.

Популярность возросла, но…

– После того как скалолазание вошло в олимпийскую программу, интереса к спорту стало больше?

– Несравненно больше! Я работал педагогом допобразования в клубе «Ракета» Октябрьского района. Мы там построили скалодромчик в 2007 году на месте бывшей химчистки и набирали детишек и подростков. Взрослые приходили, ледолазы тренировались. Но желающих было не так много. Я оттуда уже ушёл, потому что сложно стало совмещать две должности, но недавно зашёл к ним, а там столько детей! Девушки, которые пришли мне на смену, говорят: популярность возросла. Не сравнить с тем, что было раньше. Сейчас и по телевизору соревнования стали стали показывать, и писать больше, реклама пошла.

– Популярность-то растёт, но условия, как понимаю, пока не те, чтобы разместить всех желающих?

– Абсолютно согласен. Когда занимались на естественных скалах, то Свердловск был одним из центров всесоюзного скалолазания. Мы, Красноярск и Ленинград. У нас традиции мощные. Чемпионы союза, мастера – богатая история. Но это всё студенческое скалолазание. Когда пришли дети в спорт, в 90-х, скалодром, по сути, был один – «Башня». Альпинисты переделали здание водонапорной башни на Московской под тренировки по скалолазанию. Долгое время это был опорный пункт, но «Башня» уже устарела. Для спорта высших достижений её недостаточно.

Сейчас появились стенки в ДИВСе, в УрГЭУ, на ЖБИ переоборудовали зал, где школа «Виктория» занимается. Но! Материальная база всё-равно слабая. В Москве, например, около 40 объектов, где можно заниматься скалолазанием на любительском уровне. Большинство, конечно, невысокие, для боулдеринга (короткие и сложные трассы, которые скалолазы проходят без верёвочной страховки. – Прим. «ОГ»). У нас, кстати, тоже появились такие залы – «Край света», «Rock and Wall», «LEVEL UP». Но этого всё равно недостаточно для полноценного развития спортивного скалолазания. Приведу пример. В ДИВСе построили хорошую стенку, но разрешают заниматься два часа в день и всё! Там могут тренироваться только члены сборной Свердловской области. Остальные дети, которым нужно прогрессировать, должны заниматься в других местах. А необходимая стена для скоростного лазания – только в ДИВСе.

– Сейчас на «скорость» отдельный упор, с тем расчётом, что на Олимпиаде в Париже в 2024 году это будет уже отдельный вид.

– Наши скоростники всегда были одними из сильнейших. И это даже несмотря на то, что у нас такая куцая для них материальная база. На первенстве мира в 2021 году три наших спортсмена стали лучшим в скорости (воспитанники СШОР горных видов спорта – Ярослав Пашков, Максим Рыжов и Кирилл Колдомов завоевали золотые медали первенства мира. – Прим. «ОГ»). Школа мощная, а тренироваться особенно негде. Вот СКБ Контур говорил про возможность возвести скалодром европейского уровня. Это был бы гигантский шаг для развития скалолазания в области.

«Наш тренерский коллектив – один из сильнейших в России»

– После «олимпийского» статуса ощутили дополнительную финансовую поддержку?

– Материальная поддержка скалолазания возросла. Точные цифры не назову, но по ощущениям – в разы. В Москве строится совершенно фантастический Центр скалолазания ЦСКА (общая площадь всех скалодромов центра составит около 5 тысяч квадратных метров. Он станет крупнейшим в России. – Прим. «ОГ»). Многим городам, которые сделали заявки на строительство скалодромов на улице, выделяют средства. По-моему, из федерального бюджета.

– А как в области с тренерскими кадрами?

– Без ложной скромности могу сказать, что тренерский коллектив Свердловской области – один из сильнейших в России. Сплав опыта и молодости. У нас два заслуженных тренера России (Виталий Примеров и Тамара Ивановна Самойлина. – Прим. «ОГ»). Все тренеры – с высшей категорией. Екатерина Деулина уже несколько лет работает со сборной России в скорости. Лариса Бычковская была старшим тренером молодёжной сборной. Молодые ребята тоже подтягиваются. Например, Ваня Новиков - мастер спорта международного класса – в недавнем топовый спортсмен, сейчас тренер в СШОР горных видов спорта. Хорошие тренеры в Нижнем Тагиле. Там традиции нашего спорта поддерживают Ольга Попова, Алексей Андреенко, Семён Вяткин и другие специалисты. Многие, кто занимался скалолазанием, сейчас работают инструкторами в боулдеринговых залах. Конечно, популярность растёт и кадры всегда нужны, но в целом, у нас боевой и работоспособный тренерский коллектив, настроенный готовить спортсменов на предстоящую Олимпиаду.