Транспорт решает всё

Будущий Дворец водных видов спорта. Фото: Павел Ворожцов

Универсиада начнётся с Деревни, в которую надо будет приехать. Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым объекты инспектировала Екатерина Хожателева.

Ко Всемирным студенческим играм 2023 года здесь появятся сразу несколько объектов: Дворец водных видов спорта, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, общежития, общественный центр. После Универсиады они перейдут к УрФУ и станут частью кампуса мирового уровня.

В этот раз главной темой для совещания с главой региона стала транспортная доступность как для участников Игр, так и для студентов УрФУ, которые будут здесь жить и учиться в дальнейшем. «С этой площадкой связаны перспективы развития всего Новокольцовского района. Поэтому важно уже сейчас иметь понимание и чёткий план, как мы будем развивать сеть общественного транспорта. Я имею в виду автобусное, трамвайное сообщение, городскую электричку и другие виды транспорта», – заявил Евгений Куйвашев. Кроме того, по словам губернатора, эта площадка должна быть доступна для жителей города, чтобы сюда можно было добраться, в том числе из центра Екатеринбурга, городским транспортом.

Губернатор проверил строительство улично-дорожной сети в Новокольцовском — Александровского бульвара, транспортного кольца, а также очистных сооружений и линий электропередачи.

В самом Выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», который станет одним из основных мест проведения спортивных состязаний, реконструируют фасады и IT-инфраструктуру. А также построят зону досмотра – автотранспорта и посетителей.

Ещё один объект — Общественный центр деревни Универсиады – пятиэтажное здание, в котором разместятся главный и спортивный блоки, а также блок общественного питания. Для размещения спортсменов, а впоследствии студентов УрФУ, в Новокольцовском сегодня строятся пять общежитий.

Евгений Куйвашев проверил ход работ и во Дворце водных видов спорта. Здесь строятся чаши бассейнов, монтируются коммуникации.

Как сообщил руководитель проекта «Синара-девелопмент» Михаил Уваров, общая готовность объектов сейчас составляет 60 процентов. В целом почти везде приступили к отделочным работам. Также на сегодня важный этап — наладка и монтаж инженерного оборудования (вентиляции, теплоснабжения, холодильного оборудования, а также инженерных сетей — водопровода, канализации, наружного дренажа). Первые два общежития, по словам Михаила Уварова, планируется сдать уже к концу 2022 года, остальные — в 2023-м.

Кампус университета начнётся с проекта Деревни. Фото: Павел Ворожцов

Идёт монтаж фасада Дворца водных видов спорта. Фото: Павел Ворожцов

Готовность 60 процентов: много или мало? Фото: Павел Ворожцов