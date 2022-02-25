Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле отменены

Нижний Тагил должен был принять летающих лыжниц в марте. Фото: Павел Ворожцов

Международная федерация лыжного спорта объявила об отмене оставшихся этапов Кубка мира сезона-2021/2022 на территории России. Среди них – этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле.

«После консультаций со всеми заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и с целью поддержания целостности Кубка мира все оставшиеся этапы, запланированные до конца сезона 2021/22 в России будут отменены или перенесены в другое место», — говорится в заявлении федерации.

Всего отменены шесть соревнований. Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин должен был пройти в Нижнем Тагиле с 18 по 20 марта (два этапа, по счёту 20-й и 21-й). Это первые из частей русского тура «Синяя птица», который должен был завершать весь кубковый сезон у летающих лыжниц. Заключительные два этапа тура были запланированы в Чайковском с 25 по 27 марта. Они также отменены.

FIS сообщит о новых местах и датах проведения соревнований, как только они будут известны.

На территории страны были отменены: Кубок мира FIS по ски-кроссу (25-27 февраля, Солнечная долина, Челябинская область), Кубок мира FIS по акробатике (26-27 февраля, Ярославль), Кубок мира FIS по прыжкам с трамплина среди женщин (18-20 марта, Нижний Тагил), Кубок мира по прыжкам с трамплина (25-27 марта Чайковский).

Напомним, что тур "Синяя птица" был впервые проведён в 2019 году. Он объединяет в себя этапы в Нижнем Тагиле и Чайковском, где спортсменки завершают весь сезон. В марте 2020-го из-за угрозы распространения коронавируса тур не провели. Он вернулся на Урал в 2021 году.