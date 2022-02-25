Какие международные турниры может потерять Россия?

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После начала Россией военной операции на Украине последовали международные санкции. Коснулись они и спортивной сферы: многие соревнования, которые должны были пройти на территории нашей страны, переносятся или отменяются.

Одними из первых с заявлением выступили представители Международной федерации лыжных гонок. Отменены все оставшиеся в нынешнем сезоне этапы Кубка мира, проведение которых было запланировано на территории России. В частности, не состоятся этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, которые традиционно проходили в Нижнем Тагиле и были запланирован на конец марта. Аналогичный турнир был отменён и в Чайковском. Также не состоятся этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области, этап Кубка мира по акробатике в Ярославле и этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

Ещё одно крупное мероприятие, которое должно пройти на территории России, и, в частности, в Свердловской области в этом году – чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Соревнования должны состояться в конце лета в девяти городах, в том числе и в Екатеринбурге, и пока нет информации о том, что турнир под угрозой переноса.

– Мы никаких распоряжений из оргкомитета чемпионата мира не получали. Продолжаем готовиться и надеемся, что сможем провести этот масштабный турнир, – рассказали «Областной газете» в региональном министерстве физкультуры и спорта.

В 2022 году в Екатеринбурге должен состояться чемпионат Европы по самбо. Этот турнир область могла принять ещё в 2020 году, но соревнования были отменены из-за коронавируса. На данный момент проведение турнира остаётся в силе, международная федерация самбо с заявлением о переносе или отмене не выступала.

С санкциями столкнулся и российский футбол. Так, УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов-2022, который должен был состояться 28 мая в Санкт-Петербурге. Вместо Северной столицы главный европейский матч примет Париж. Также российские и украинские клубы и сборные будут играть в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных полях. Организация пока не уточнила сроки, лишь заявив, что решение принято до дальнейшего уведомления. Пока нет заявления ФИФА по поводу стыковых матчей к чемпионату мира-2022. Напомним, что сборная России в конце марта должна сыграть с Польшей, причём матч должен был состояться в России, но польская федерация уже выступила с заявлением, что отказывается ехать в Россию. В ФИФА на это пока никак не отреагировали.

Отменились матчи мужской баскетбольной Евролиги с участием российских команд. В четверг «Зенит», ЦСКА и «Уникс» должны были провести свои поединки, однако соперники наших клубов отказались от поединков. Ожидается, что Евролига предложит российским клубам проводить свои домашние матчи на нейтральной территории, по аналогии с футбольными Еврокубками.

В Континентальной хоккейной лиге стало на одного участника меньше. Финский «Йокерит» отказался от участия в плей-офф турнира и досрочно завершил сезон. В лиге заявили, что сожалеют о таком решении финского клуба, и пока не приняли решение о том, кто заменит «Йокерит». Вероятнее всего, это будет «Торпедо», занявшее девятое место по итогам регулярного чемпионата.