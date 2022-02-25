Владимир Путин присвоил госнаграды олимпийским призёрам из Свердловской области

Сегодня стало известно, что спортсменки удостоены знаков отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о госнаградах для олимпийских призёров. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены в том числе две свердловчанки.

Речь идёт о биатлонистках Светлане Мироновой и Ирине Казакевич. Они взяли серебро на Олимпийских играх – 2022 в Пекине в женской эстафете 4х6 км. Сегодня стало известно, что спортсменки удостоены знаков отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени, а их тренер Михаил Шашилов (одновременно является старшим тренером женской сборной России по биатлону) — "Спортивная доблесть". Кроме того, каждый получил денежные сертификаты номиналом 2,5 миллиона рублей.

Согласно указу президента, юная фигуристка Камила Валиева получает орден Дружбы в числе других победителей Олимпиады в КНР. Трёхкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов награждён орденом Александра Невского.

Напомним, что 20 февраля состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. По итогам Игр российская команда стала второй по количеству завоёванных медалей. Спортсмены взяли 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых), обновив национальный рекорд.