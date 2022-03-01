Международная федерация волейбола заблокировала проведение турнира в России. Фото: Александра Журавлёва

Санкции в отношении российского спорта продолжаются. Подавляющее большинство международных федераций заявили либо об отстранении российских клубов и спортсменов, либо об отмене или переносе соревнований из страны. После отмены Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле был перенесён в другое место и чемпионат мира по волейболу, запланированный на лето-осень 2022 года в том числе и в Екатеринбурге.

Если ещё вчера мы сообщали о том, что Международная федерация волейбола (FIVB) пока не приняла решение о переносе чемпионате мира 2022 года по волейболу среди мужчин из России, то вчера стало известно: турнир из нашей страны перенесён. Решение FIVB опубликовано на официальном сайте организации. Напомним, что Екатеринбург должен был стать одним из городов проведения чемпионата. Куда перенесён турнир, решится позднее.

– Мы с сожалением констатируем, что грандиозное спортивное событие, к которому мы готовились не один год, масштабный праздник волейбола не состоится. Очень жаль, что не удалось достичь консенсуса в этом вопросе, – сказал генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов.

Также вызывает опасение выступления уральских клубов в европейских лигах – женского баскетбольного клуба «УГМК» и клуба настольного тенниса «УГМК».

Уральские баскетболистки играют в женской Евролиге. На данный момент команда провела 14 матчей и не потерпела ни одного поражения. 23 февраля «лисицы» победили московский клуб МБА со счётом 104:65 и вышли в плей-офф. Ранее мужская Евролига приостановила участие российских клубов в турнирах под своей эгидой, а также запретила проведение матчей на территории России (игры с участием российских команд были перенесены).

«ОГ» обратилась за комментарием к директору БК «УГМК» Максиму Рябкову.

– Мы пока не знаем, что будет дальше. Информации нет – сами понимаете, какая обстановка. Организацией турниров мужской и женской Евролиги занимаются разные организации. Клуб продолжает тренировки, – рассказал Максим Рябков.

Примечательно, что в 1/4 финала команда «УГМК» должна сыграть 8 марта с другим российским клубом – курским «Динамо». В других парах отечественных баскетбольных команд нет.

Клуб настольного тенниса «УГМК» также выступает в Лиге чемпионов. В полуфинале он также должен сыграть с другой российской командой – «Факел-Газпром» (Оренбург). Европейский союз настольного тенниса (ETTU) принял решение перенести второй полуфинальный матч на апрель. Изначально игра была запланирована на 4 марта. ETTU также позднее объявит решение о месте проведения. В первом матче в Верхней Пышме победу одержал клуб из Оренбурга со счётом 3:1.

Сегодня также стало известно, что Международный союз конькобежцев принял решение о недопуске российских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Речь идёт о чемпионатах мира, Европы, этапах Гран-при и международных турнирах классом ниже. В нынешнем сезоне остался чемпионат мира – он пройдёт с 21 по 27 марта во Франции. В нём в том числе должна была принять участие российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов (партнёр начинал карьеру в Екатеринбурге). Они, к слову, являются действующими чемпионами мира. Также российские фигуристы на ЧМ-2021 завоевывали золото в танцах на льду и в женском одиночном катании.

Футбол и хоккей: без чемпионатов мира Вечером 28 февраля федерации футбола – ФИФА и УЕФА – приняли совместное решение исключить российские команды из всех международных турниров. Это касается как национальных сборных, так и клубов, выступающих под эгидой федераций. Таким образом, команда Валерия Карпина не сыграет стыковые матчи со сборной Польши за право выхода на чемпионат мира по футболу. На данный момент это означает, что сборная пропустит ЧМ-2022 в Катаре, потому что технически не проведёт до конца отборочный цикл. Женская сборная России, соответственно, не примет участие в чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии. А московский «Спартак» не сыграет в Лиге Европы. Международная федерация хоккея (IIHF), в свою очередь, отстранила сборную России всех уровней от всех матчей под своей эгидой. Наша команда в числе прочего пропустит чемпионат мира в Финляндии. Россия по решению IIHF также лишена права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.