В Берёзовском впервые пройдёт Первенство России по спортивной акробатике

Участвуют спортсмены двух возрастных категорий: 11-16 и 12-18 лет. Фото: с сайта ДЮСШ

Лучшие акробаты страны до 18 лет встретятся в ДЮСШ "Олимп" в Берёзовском. Соревнования стартуют 21 марта и продлятся до конца месяца.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, спортсменов к Первенству готовят из более 20 российских городов. В их числе Астрахань, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Ярославль.

Соревнование подразумевает несколько дисциплин: женские тройки, женские пары, мужские четвёрки, мужские пары и смешанные пары. Участвуют спортсмены двух возрастных категорий: 11-16 и 12-18 лет.

"Конечно, я уже не сплю, очень волнуюсь. Нельзя ударить в грязь лицом, нужно достойно представить и спортсменов, и школу, да и город не подвести, потому что город и администрация нас тоже очень поддержали", – поделилась своими эмоциями директор "Олимпа" Анна Дмитриева.

Отмечается, что оценивать акробатов будут порядка 80 судей. При этом поддержки в виде зрителей не предусмотрено. Тем, кто хочет поболеть, будет доступна онлайн-трансляция.