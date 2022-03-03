Международный паралимпийский комитет отказал российским и белорусским спортсменам в участии в Играх-2022

Фото: logo for 2022 Winter Paralympics

Российские и белорусские паралимпийцы не примут участие в Паралимпийских играх-2022, которые стартуют завтра. Об этом говорится на сайте Международного паралимпийского комитета.

Вчера ведомство приняло решение о допуске наших спортсменов, делегации уже готовились к поездке в Пекин, однако сегодня утром МПК поменял своё решение. Причина - большое количество жалоб от спортсменов других стран в связи с допуском российских и белорусских паралимпийцев.

"За последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами. Они сказали нам, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, вероятно, будет иметь серьёзные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Несколько делегаций, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях. Имея это в виду, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение отказать в регистрации спортсменам от ПКР и НПК Белоруссии", - говорится в заявлении МПК.