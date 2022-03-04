Паралимпиада - без России

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Российские спортсмены не примут участие в Паралимпийских играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял окончательное решение об отстранении наших и белорусских спортсменов, хотя за день до этого ситуация была совершенно другой.

Переобулись на ходу

На этой неделе многие международные спортивные федерации отстранили от участия в своих мероприятиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Но при этом некоторые из федераций всё же не дисквалифицировали наших представителей, что давало надежду на то, что российские паралимпийцы смогут отправиться в Пекин. МПК принимал решение долго, 4 марта должна состояться церемония открытия Игр, а первое (якобы окончательное) решение было озвучено за два дня до этого. Наших паралимпийцев допустили до Пекина-2022, правда, с множеством условий. Во-первых, никакой государственной атрибутики, гимна и флага. Во-вторых, российские и белорусские команды не будут включены в медальный зачёт. Если к первому за три года санкций мы уже привыкли, то второе - что-то новенькое. Но главное в этом заявлении было то, что наши спортсмены всё-таки смогут поехать на главный старт четырёхлетия. Правда, уже на следующий день Международный паралимпийский комитет изменил своё решение.

"За последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами. Они сказали нам, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, вероятно, будет иметь серьёзные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Несколько делегаций, с которыми связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях. Имея это в виду, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение отказать в регистрации спортсменам от ПКР и НПК Белоруссии", - говорится в официальном итоговом релизе организации.

То есть простыми словами: паралимпийские делегации других стран отказывались от выступления на Играх в Пекине, если там были бы российские спортсмены. Даже без флага, гимна, названия и присутствия в медальном зачёте. И если у Международного паралимпийского комитета, как он заявляет, не оставалось никакого выбора, то вот спортсменов других стран понять сложно. Ведь Паралимпийские игры - особенные соревнования людей с непростой судьбой, но сильным характером. И для всех - россиян, норвежцев, шведов, украинцев - это старт четырёхлетия, а для некоторых - всей спортивной карьеры и жизни. Но, по всей видимости, слова "спортивная семья" и девиз "спорт вне политики" уже давно остались в прошлом. Увы, наши спортсмены не выступят в Пекине, и хочется им пожелать пережить и отпустить ситуацию с тем же достоинством, с которым они заслужили путёвки на Игры в Китай.

Могли приехать, но не приехали

Свердловскую область в Пекине должны были представить шесть человек: два тренера и четыре спортсмена. Сергей Шамов является тренером сборной России по кёрлингу на колясках, а Валерий Огородников - тренером по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. Вместе с Валерием Огородниковым в Пекин должны были отправиться и его подопечные: Екатерина Разумная (ведущий Алексей Иванов) и Ксения Бережная (ведущий Илья Широков).

Обе спортсменки громко заявили о себе на чемпионате страны, а также на Спартакиаде, после чего получили вызов в сборную России. Отборочными стартами на Паралимпиаду были чемпионаты мира по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых в Лиллехаммере (Норвегия, с 12 по 23 января 2022 года) и в Эстерсунде (Швеция, с 24 января по 1 февраля 2022 года). Екатерина Разумная сумела квалифицироваться на Игры уже в Норвегии, завоевав сразу три серебряные медали в биатлоне: на дистанциях 6 км, 10 км и 12,5 км. А в Эстерсунде в лыжных гонках классическим стилем она заняла третье место.

Ксения Бережная же пропустила соревнования в Норвегии из-за проблем с визой, и единственным шансом отобраться в Пекин был чемпионат мира в Швеции. В Эстерсунде на первых стартах нашей спортсменке не удалось пройти квалификацию на Игры, но в последней гонке турнира на дистанции 12,5 км Ксения завоевала бронзовую медаль и путёвку на Паралимпиаду.

Отметим, что на прошлой Паралимпиаде в Пхёнчхане сборную России также представлял Валерий Огородников и его подопечные - Михалина Лысова и Анна Миленина. Анна завоевала в Южной Корее пять медалей (две золотые и три серебряные в биатлоне и лыжах спорта слепых), а Михалина - две золотые, три серебряные и одну бронзовую награды Паралимпиады.