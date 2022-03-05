Российских гимнастов отстранили от международных соревнований

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Международная федерация гимнастики (FIG) присоединилась к санкциям, вводимым в отношении российский спортсменов. Наши гимнасты, также как и белорусские атлеты, не смогут принимать участие в международных соревнованиях, проводимых федерацией.

"Российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики или соревнованиях, санкционированных федерацией, с 7 марта 2022 года до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении федерации.

Под наблюдением FIG находятся шесть гимнастических дисциплин: спортивная гимнастика (мужская и женская), художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика и прыжки на батуте. Ближайшим международным стартом должен был стать чемпионат мира по спортивной акробатике в Баку с 10 по 13 марта, но его отечественные спортсмены пропустят. Напомним, что в мужской сборной России по спортивной гимнастике выступает свердловчанин Давид Белявский, ставший летом олимпийским чемпионом.