Свердловские паралимпийцы вернулись домой

Впереди девушек ждут старты в Ханты-Мансийске. Фото: ИА "Ночные новости"

Сегодня ночью в аэропорт Кольцово прилетели свердловские спортсмены. Они должны были выступить на Паралимпийских играх в Пекине.​​​​​​

Однако по решению Международного паралимпийского комитета (МПК) российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в соревнованиях. Подробнее об этом "Областная газета" рассказывала в статье "Паралимпиада — без России".

Свердловчан в аэропорту Екатеринбурга встретили министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, а также представители областного Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд "Родник" и журналисты.

Фото: ИА "Ночные новости"

"Ситуация получилась очень сложная. Но русские не сдаются. И мы идём вперед, готовимся к следующим важным стартам, которые нам организовывает наша великая и любимая страна", — заявила Екатерина Разумная. Девушка отметила, что в Пекин прилетела с хорошим настроением и была очень рада допуску. Однако радость длилась недолго: "политика вмешалась в спорт".

"Это же не последние Паралимпийские игры. Поэтому нужно продолжать, бороться", — отметила Ксения Бережная.

Впереди девушек ждут старты в Ханты-Мансийске. Они будут такими же, как на Олимпийских играх: такая же программа, дистанции, дисциплины. Отличия будут только в датах и обстановке.

Добавим, всего Средний Урал в Пекине должны были представить шесть человек: два тренера и четыре спортсмена. Сергей Шамов является тренером сборной России по кёрлингу на колясках, а Валерий Огородников — тренером по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. Вместе с Валерием Огородниковым в Пекин должны были отправиться и его подопечные Екатерина Разумная и Ксения Бережная.