Сергей Синицын: «Сейчас мы не чувствуем себя периферийным видом спорта»

Сергей Синицын. Фото из личного архива Сергея Синицына

«Облгазета» совместно с СКБ Контур продолжает цикл публикаций про уральское скалолазание, где рассказывает о его главных героях. Третий выпуск – с Сергеем СИНИЦЫНЫМ, прославленным уральским скалолазом, чемпионом мира, трёхкратным обладателем Кубка мира, директором СШОР горных видов спорта города Екатеринбурга.

«В восемь лет подтягивался 40 раз»

– Сергей, у вас же в детстве был выбор – карате или скалолазание. Почему второе?

– У меня папа был тренером по карате, и я занимался им шесть лет. Папа в принципе был спортивным человеком и пробовал разные виды спорта, в том числе занимался скалолазанием в институте. Ему это нравилось, у него было много друзей, этим же увлечённых, и он всё-таки решил меня отдать в скалолазание. Понял, что карате – это не моё. Да и мне оно никогда особо не нравилось.

– Зато пришли в другую секцию уже подготовленным.

– Карате мне многое дало. Я пришёл в секцию скалолазания и в свои восемь лет подтягивался 40 раз. И ещё у меня был идеальный шпагат – садился на две табуретки и растягивался.

– Сила, растяжка, но почему тогда ваш основной профиль – скорость?

– Само как-то пришло. Но я вообще тренировал все дисциплины и даже во всех них выполнил нормативы мастера спорта. Дима (Дмитрий Шарафутдинов трёхкратный чемпион мира в дисциплине «боулдеринг», а сейчас тренер. – Прим. «ОГ»), кстати, тоже мастер спорта в трёх дисциплинах скалолазания. Это редкость. Обычно с самого детства выбирают что-то одно. А мне нравилось само скалолазание. Всё. Неважно было – скорость, трудность или боулдеринг. Но от скорости получал больше удовольствия, было чувство полёта. Шпагат мне где-то помогал, но это было не так важно. Честно, даже сейчас не припомню случая, когда идеальный шпагат бы мне помог.

– Для скорости важны врождённые данные.

– Так и есть. Я считаю, что для каждого вида спорта есть свои врождённые данные. От Бога. Как, например, у Александра Карелина в борьбе. А кому-то дано лазить. Как мне, Вике Мешковой или Диме Шарафутдинову. Думаю, что мой папа не просто так увидел, что это мой вид. Мы вместе с братом пришли в секцию, но он не стал скалолазом. А я посвятил всю жизнь этому. Это был правильный выбор.

– Но в какой-то момент подростком вы бросили скалолазание. Двор был важнее?

– Не совсем двор. Просто в какой-то момент тренировки стали неинтересны. Хотелось гулять, общаться. Такую картину сейчас наблюдаю у своего старшего сына, ему 12 лет. Он нехотя тренируется, хотя я вижу в нём талант. Ничего не делает, но на соревнованиях областных попадает в призы. Меня это немного злит, но в этот момент я вспоминаю себя и думаю, что этот период у него пройдёт.

– Как нашли мотивацию?

– Всегда вспоминаю одну историю. 1996 год – первый Кубок мира по скалолазанию в Екатеринбурге. Его в скорости выиграл Паша Самойлин (двукратный чемпион СССР, чемпион мира среди молодёжи, победитель этапа Кубка мира, трагически погиб в декабре 1996 года. – Прим. «ОГ»). Он был моим кумиром, мы даже какое-то время вместе тренировались. И вот он раз – и выиграл. Я подумал: ничего себе, мировые соревнования наши, екатеринбуржцы, могут выиграть? Это было знаковое событие, и в голове у меня тогда что-то повернулось. А потом один мой друг, у которого я всегда выигрывал, приехал в статусе чемпиона России. Я тоже подумал: как это? Я всегда лучше него лазил… Меня всё это задело, начал по-взрослому на это смотреть. Мне же с детства прививали мысль, что я лучший, в секции лучше многих выступал. А тут понял, что это уже не так. Какая-то психология включилась, и я начал двигаться в нужную сторону.

«Во Франции увидел, что на скалолазание продают билеты»

– Один ваш коллега-скалолаз сказал про вас: «Сергей выиграл всё, что только можно». Согласны?

– С одной стороны, это так. Конечно, на тот момент не было скалолазания в программе Олимпийских игр, а то я бы постарался их выиграть. У меня больше 50 международных наград разного достоинства, десять лет я ниже четвёртого места в рейтинге не опускался. Но, с другой стороны, долго не мог выиграть чемпионат мира. Кубки мира – да. А на чемпионате часто был в призах, но никак не мог победить. В итоге завоевал золото только в командном турнире, а в личном у меня так и нет медали. Много лет подряд я был лучшим на Кубке, но, как кажется, проигрывал из-за своей головы, не мог с собой справиться. Благодаря команде стал чемпионом мира. Переживал тогда не за себя, а за них, возможно, поэтому и выиграл.

Сергей Синицын. Фото: Из личного архива Сергея Синицына

– Из всех 50 наград какая больше всего запомнилась?

– Одна из самых важных – первая международная награда. Это юношеский чемпионат мира в Амстердаме в 2000 году. Впервые попал на первенство. Причём попал туда даже не в роли фаворита. На меня, кажется, даже никаких ставок не делали. На сборах я был в роли догоняющего, никуда не ездил. Первая тройка были россияне, и я – четвёртый. Даже отбор на первенстве мира так начали. В итоге в скорости была тяжёлая борьба с москвичом, который считался лидером, за него болели. Но я всё это преодолел и в финале уже спокойно выиграл. Мне эта медаль придала уверенности, что я иду в правильном направлении.

– А как же 2002 год, Екатеринбург и домашняя победа на Кубке мира?

– Помню, да. Но за те два года, после первенства мира, я стал сильнее. Все уже знали, что от меня можно ждать высоких результатов, побед. Хотя ребята мне говорили: ты сильно не зарывайся, это тебе не на России выигрывать. В первый день Кубка мира в Екатеринбурге я стал вторым. Но там была судейская ошибка. Я остановился на трассе, потому что были проблемы со страховкой. Мне дали перестартовку, но не дали отдохнуть. Естественно, пробежал трассу не так быстро. Во второй день старт был назначен в «Дирижабле», внутри торгового центра поставили скалодром. И там я заслуженно выиграл. Сразу стал вторым в мировом рейтинге. Но, повторюсь, что стал уверенно выступать. Не выиграл бы на этом Кубке мира, победил бы на следующем.

– В тот момент вы верили, что скалолазание в итоге окажется в программе Олимпийских игр?

– Верил! Я даже был участником показательных выступлений в 2006-м в Турине. Хотя это и были зимние Игры, но скалолазание тогда знакомили с олимпийской семьёй. Пригласили топ мирового рейтинга. Я поехал вместо Евгения Вайцеховского, который не смог. Собрали людей со всего мира и сказали: вот вам скалодром, тренируйтесь, общайтесь, а делегация придёт и будет смотреть. В итоге мы просто классно провели там время (смеётся). И ещё я купил первый раз олимпийского Чебурашку, которого только начали выпускать к Олимпиаде. Помню, на улице стояли огромные очереди, чтобы купить форму российской сборной.

– Ваши коллеги отмечают, что внимание к скалолазанию до включения в программу Игр и после – большая разница.

– В России – может быть, но за рубежом – нет. В Европе вид развит давным-давно. Скалодромами там никого не удивишь. Во Франции, например, скалолазанием занимаются в школе, на уроке физкультуры. Я помню, что именно во Франции впервые увидел, что на соревнования по скалолазанию продают билеты. У нас тогда их даже бесплатно не раздавали – бесполезно было. В Москве сейчас, конечно, продают билеты, и они раскупаются. В 2019 году я видел такую статистику: за первые два дня на скалолазание и на большой теннис быстрее всех раскупили билеты на Олимпиаде 2020 года. Это о многом говорит. У нас в регионе стало лучше с финансированием. Нам помогают и минспорта, и администрация города. Сейчас мы не чувствуем себя периферийным видом спорта, но не скажу, что после Олимпиады мы стали купаться в славе и деньгах.

«Вид недорогой, а удовольствия – максимальные»

– Вы возглавляете спортивную школу олимпийского резерва горных видов спорта с 2011 года, больше десяти лет. За это время детей стало больше приходить?

– Количество занимающихся увеличилось и растёт. И не только в нашей школе. Открываются коммерческие клубы. Там тоже занимаются много детей. Кто-то из них потом приходит к нам. И ещё: если раньше детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата советовали заниматься плаванием, то теперь – ещё и скалолазанием. Это комплексное развитие тела. Плюс у нас минимальный риск получения травм, как и в плавании.

Мы недавно выиграли конкурс «Лучшая школа области». В прошлом году прошло первенство мира. У России – три медали. И завоевали их трое наших учеников - Ярослав Пашков, Максим Рыжов и Кирилл Колдомов. И что самое приятное – у всех троих спортсменов разные тренеры. У нас очень хороший тренерский состав, готовый растить чемпионов. Мы не стоим на месте, мы развиваемся.

– Аппетиты, значит, растут. А площадок хватает?

– В регионе пока нет. Больших скалодромов – выше десяти метров – не так много. Это ДИВС, УрГЭУ, манеж УрФУ, школа «Виктория» и «Башня» на Московской горке. По нашей статистке официально в области занимаются скалолазанием свыше 1 000 человек. Это цифра, которую мы можем учесть. А ещё есть платные группы, любители. Так что цифра, может быть, уже вдвое, втрое больше. Всем уже тесно, места не хватает. Должны быть площадки, как в Москве, Санкт-Петербурге, где разом могут тренироваться несколько десятков человек. Чтобы работали несколько тренеров, и друг другу не мешали, чтобы всё было безопасно. Тогда развитие будет ещё интенсивнее. Школы будут расширяться. У нас в этом году впервые был конкурс в школу – три человека на место. Мы, конечно, всегда к себе набирали, но либо впритык, либо потом объявляли дополнительный набор. Но в этом году ситуация изменилась. Надеюсь, что СКБ Контур, который нам очень помогает, завершит свой проект скалодрома, на котором в будущем можно будет даже проводить чемпионат мира. И он сможет принять много спортсменов и людей, занимающихся в том числе и на любительском уровне.

– Коммерческие залы не спасают ситуацию?

– Они очень сильно популяризируют скалолазание. Многим детям там комфортнее заниматься. И если родители готовы платить – почему бы и нет. И, кстати, это не такие большие деньги. У нас достаточно бюджетный вид спорта, если сравнивать с хоккеем, например, или большим теннисом. У нас минимальный инвентарь. Обувь при большом износе нужно менять раз в полгода, в год. Многие берут туфли в аренду. В нашей школе занятия бесплатные. Вид спорта недорогой, а удовольствия – максимальные.

Досье «ОГ»: Родился 4 июня 1983 года. Пришёл в скалолазание в восемь лет, занимался в школе «Виктория». Выпускник факультета строительного материаловедения УГТУ-УПИ. Дважды победитель юношеского первенства мира (2000, 2002). Всего за карьеру выиграл более 50 международных наград разного достоинства. Заслуженный мастер спорта. Главные достижения: чемпион мира в командной скорости, трёхкратный обладатель Кубка мира (2004, 2007, 2009). Четырежды был вторым на Кубке мира. Имеет медали всех проб стартов Rock Masters в Арко, Италия, также азиатских экстремальных игр «X – games». С сентября 2011 года назначен директором СШОР горных видов спорта города Екатеринбурга. Также является председателем Федерации скалолазания Свердловской области.