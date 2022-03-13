FISU запретила российским и белорусским спортсменам участие в Универсиаде-2022

Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам, также запланированный на 2022 год, больше не будет проходить в России. Фото: Павел Ворожцов

Международная федерация университетского спорта отстранила спортсменов из России и Республики Беларусь от соревнований и мероприятий FISU как минимум до конца года. Это связано с ситуацией на Украине.

Официальное заявление появилось на сайте FISU. Таким образом, российские и белорусские спортсмены пропустят летнюю Универсиаду, которая пройдёт с 26 июня по 7 июля в Чэнду (Китай).

Ранее были отменены студенческий Кубок мира по пауэрлифтингу в Москве и студенческий Кубок мира по регби-7 в Казани. Минск остался без ЧМ среди студентов по воднолыжному спорту и вейкбордингу.

Руководящий комитет международной федерации университетского спорта также подтвердил, что Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, больше не будут проводиться в России.

"О любых альтернативных договорённостях будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.