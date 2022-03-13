Темы дня

Спорт
13 марта 2022, 11:41

FISU запретила российским и белорусским спортсменам участие в Универсиаде-2022

единоборства

Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам, также запланированный на 2022 год, больше не будет проходить в России. Фото: Павел Ворожцов

Международная федерация университетского спорта отстранила спортсменов из России и Республики Беларусь от соревнований и мероприятий FISU как минимум до конца года. Это связано с ситуацией на Украине.

Официальное заявление появилось на сайте FISU. Таким образом, российские и белорусские спортсмены пропустят летнюю Универсиаду, которая пройдёт с 26 июня по 7 июля в Чэнду (Китай).

Ранее были отменены студенческий Кубок мира по пауэрлифтингу в Москве и студенческий Кубок мира по регби-7 в Казани. Минск остался без ЧМ среди студентов по воднолыжному спорту и вейкбордингу.

Руководящий комитет международной федерации университетского спорта также подтвердил, что Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, больше не будут проводиться в России.

"О любых альтернативных договорённостях будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.03.2022, 12:25 / Общество
Владимир Путин наградил двух научных сотрудников из Свердловской области
13.03.2022, 11:41 / Спорт
FISU запретила российским и белорусским спортсменам участие в Универсиаде-2022
13.03.2022, 10:57 / Общество
PayPal заблокирует электронные кошельки россиян
13.03.2022, 10:13 / Общество
В Свердловскую область отправят 1650 беженцев с Украины и Донбасса
13.03.2022, 09:13 / Общество
В екатеринбургском дворе "КамАЗ" насмерть задавил мужчину