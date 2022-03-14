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Спорт
14 марта 2022, 23:30

Заместитель председателя НОК Норвегии покинул пост в знак поддержки российских и белорусских спортсменов

  Наталия Самойлова

Представитель комитета спортсменов Норвежского олимпийского комитета Ойвинд Ваттердал покинул свой пост в знак протеста против отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. 

«Решение принято на основании призыва Норвежского олимпийского комитета запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.

Это решение резко противоречит моим ценностям и представлениям о том, каким должен быть спорт.

Я решил, что не хочу ассоциироваться с этим решением.

Я не жду, что это к чему-то приведет, я делаю это для собственной совести, чтобы постоять за моих российских коллег, чтобы я мог смотреть им в глаза.

Я получил положительные отзывы от тех, кому отправил сообщение во внутренних кругах. 

Также один из членов правления сказал, что уважает мое решение, хоть и не согласен с ним», – цитирует Ваттердала NRK.

Напомним, 28 февраля МОК выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Областная газета Свердловской области

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