Спорт среди своих

Свердловчанка Ирина Казакевич (справа) и белоруска Динара Алимбекова в силу обстоятельств соревнуются не на Кубка мира, а на Кубке России. Фото: Евгений Тумашов/Медиа-служба СБР

Спортивные федерации выполняют рекомендации Международного олимпийского комитета по отстранению российских спортсменов от мировых соревнований. Под санкции попали и свердловчане: биатлонисты Ирина КАЗАКЕВИЧ и Светлана МИРОНОВА вместо Кубка мира выступают на Кубке России, лыжники – на российских марафонах, паралимпийцы Екатерина РАЗУМНАЯ и Ксения БЕРЕЖНАЯ отправятся в Ханты-Мансийск вместо Пекина. При этом опасность не только в снижении уровня результатов спортсменов, но также в понижении зрелищности и конкуренции на мировых стартах.

Последний месяц показал, что девиза «спорт вне политики» больше не существует. Всё началось с заявления президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, в котором он обратился к международным федерациям и рекомендовал отстранить от участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов в связи с событиями на Украине. Несмотря на то, что Олимпиада только что закончилась, и, казалось бы, международные федерации вправе сами принимать такие решения, рекомендации Томаса Баха были восприняты как призыв к действию. Федерации одна за другой стали отстранять наших спортсменов от международных соревнований. Кто-то полностью запретил россиянам участвовать в турнирах (под такие санкции попали лыжники и футболисты, к примеру, а паралимпийцев не допустили до Игр в Пекине за день до церемонии открытия), кто-то разрешил участвовать под нейтральным флагом (биатлон, самбо, плавание). Плюс международные федерации стали отнимать у России те турниры, которые она должна была принять у себя. Так, Россия (и Екатеринбург в частности) лишилась чемпионата мира по волейболу, были отменены многие этапы Кубков мира по зимним видам спорта, не состоятся взрослый и молодёжный чемпионаты мира по хоккею, запланированные на 2023 год в России.

Кубок СБР – единственный выход

Так меньше чем за месяц российские спортсмены остались практически без международных соревнований. Те, кому разрешили выступать под нейтральным флагом, отказываются от международных турниров: к примеру, Союз биатлонистов России (СБР) принял решение не отправлять своих спортсменов на заключительные этапы Кубка мира и Кубка IBU. Вместо этого организация позвала на Кубок России в Уфу белорусских биатлонистов, которые также вынуждены пропускать этапы Кубка мира. Получился турнир, который официально назвали Кубок СБР, а в составе этого турнира проходит розыгрыш Кубка России. За Кубок Союза биатлонистов боролись все спортсмены, в том числе и белорусские, а вот в зачёте Кубка России выступали только россияне.

В мужских соревнованиях пока что доминируют белорусские спортсмены. В спринтерской гонке победу на Кубке СБР одержал белорус Антон Смольский, второе место занял его соотечественник Дмитрий Лазовский. Замкнул тройку призёров, а вместе с этим стал победителем Кубка России Александр Логинов. В гонке преследования и вовсе весь пьедестал почёта заняли белорусские спортсмены: Антон Смольский и Дмитрий Лазовский вновь стали первым и вторым, а на третьей позиции оказался ещё один белорус Никита Лобастов. Победителем же Кубка России стал Карим Халили, который в этой гонке занял четвёртое место. Представитель Свердловской области Кирилл Бажин финишировал на две позиции ниже Карима и в Кубке России, следовательно, стал третьим.

В женской части соревнований российские биатлонистки вмешались в борьбу за Кубок СБР. В спринтерской гонке победительницей турнира (а вместе с тем и победительницей Кубка России) стала свердловчанка, призёр Олимпады-2022 Ирина Казакевич, опередившая Кристину Резцову на 5 секунд. Замкнула тройку призёров белорусская спортсменка Ирина Лещенко. В гонке преследования Ирина вновь стала победительницей Кубка России, но на этот раз она заняла второе место в гонке. Победительницей Кубка СБР стала белоруска Динара Алимбекова, бронзовую медаль (и серебряную на Кубке России) завоевала Кристина Резцова. Впереди ещё две гонки на турнире в Уфе: спортсмены будут соревноваться в масс-старте.

Проведение такого турнира в данной ситуации – единственный возможный выход. Но при этом замена этапов Кубка мира на Кубок России с участием белорусов снижает конкуренцию, и это приводит к застою в развитии наших спортсменов. Понятно, что сейчас уже идёт конец сезона, позади главный старт – Олимпиада, и то, что россияне отсутствуют на заключительных этапах Кубка мира, – не самая большая потеря. Гораздо неприятнее выглядят возможные дальнейшие отстранения. Если наших спортсменов не допустят на следующий сезон Кубка мира и Кубка IBU, то, по большому счёту, профессиональный биатлон в стране встанет на паузу. Останутся лишь этапы Кубка России, да национальный чемпионат. Не будет международных стартов – не будет и мотивации для ведущих спортсменов страны. Равно как не будет и мотивации у них принимать участие в этапах Кубка России: после медалей Олимпиады, Кубка и чемпионата мира награды внутренних турниров вряд ли будут интересовать ведущих биатлонистов страны.

Вместо Пекина – ХМАО

В похожей ситуации оказались и российские паралимпийцы. Сначала Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил россиян до Игр в Пекине, а за день до открытия соревнований, когда большинство спортсменов уже прибыли в Китай, решил всё-таки исключить наших спортсменов. По инициативе правительства РФ были организованы внутренние Игры – «Мы вместе. Спорт». В них примут участие (с 18 по 21 марта) все те, кто должен был выступить в Пекине, а также спортсмены Белоруссии, Армении и Таджикистана. Призовые за медали останутся у российских спортсменов такими же, какие должны были быть у победителей и призёров Паралимпиады.

Жест отличный, но, как и в ситуации с биатлонистами, дальнейшие перспективы не радуют. Если отстранение будет действовать и дальше, то многие паралимпийцы будут уходить из спорта. Отсутствие возможности воплотить свою мечту, а для многих паралимпийцев поездка на Паралимпиаду – это действительно та цель, к которой они идут всю свою карьеру, может привести к тому, что паралимпийский профессиональный спорт сойдёт на нет. Останутся внутренние соревнования, но без международных стартов они постепенно начнут терять свой смысл, а отсутствие конкуренции со стороны иностранных спортсменов, отсутствие возможности соревноваться за звание лучшего спортсмена в мире приведёт к потере мотивации у профессиональных паралимпийцев.

От Свердловской области в Ханты-Мансийске должны выступить Екатерина Разумная (ведущий Алексей Иванов) и Ксения Бережная (ведущий Илья Широков).

– Наши девушки – молодые спортсменки, им по 16 лет. Безусловно, в таком возрасте переживать такие потрясения, какие произошли в Пекине, – непросто, – рассказал Директор Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков. – Но с помощью тренеров, лидеров, родителей нам удалось настроить их на позитивные мысли. Они ждали Паралимпиаду, несколько лет готовились к этому. Старты в Ханты-Мансийске станут для них выходом энергии, потому что соревновательная деятельность им необходима. Для спортсмена важно выступать. Раз не получилось на Играх, выступим тут. Понятно, что наши российские соревнования – это вынужденная мера, направленная на поддержку спортсменов. О полноценной альтернативе Паралимпийским играм, конечно, нельзя говорить. Международные старты иначе мобилизуют спортсмена и было бы неправильно это отрицать. Но конкуренция в спорте, где выступают наши спортсменки, – в лыжных гонках и в биатлоне спорта слепых – внутри российской команды выше, чем на международной арене. Девочки настраиваются на эти соревнования. Они едут с огромным желанием завоевать медали.

Больше теряют, чем приобретают

Российская лёгкая атлетика – наглядный пример того, как вид спорта, замкнутый лишь внутри страны, не может полноценно развиваться.

Атлеты оказались в похожей ситуации в 2015 году, когда было приостановлено на неопределённый срок членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Наши спортсмены с тех пор вынуждены выступать под нейтральным флагом. Процедура получения статуса сложная. Необходимо быть в пуле допинг-тестирования как минимум 12 месяцев (для юниоров – четыре), иметь большой пакет документов и так далее. Но проблема даже не в бюрократии, а в том, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций может отказать без объяснения причин. В 2022 году совет World Athletics принял решение о допуске не более чем 20 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Вице-президент областной легкоатлетической федерации, руководитель спортклуба «Луч» Рафаил Карманов говорил «Облгазете», что некоторые атлеты, так и не дождавшись нейтрального статуса, завершили карьеры.

– Многие спортсмены уже такого уровня, что выступать на внутренних соревнованиях у них нет интереса. У ведущих спортсменов это ещё и заработок. На мировых лигах они могли зарабатывать. А уровень стартов не сравнить – внутренние российские и мировые лиги, – добавляет Рафаил Карманов.

Член технического комитета Всероссийской федерации лёгкой атлетики, тренер Вадим Злобин сформулировал эту ситуацию так: «Варясь только в собственном соку, никто никогда ничего не добивался и никогда ничего не добьётся».

Российские лыжники не выступили на оставшихся этапах Кубка мира. Последние гонки сезона должны были пройти в Тюмени, но Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила соревнования под своей эгидой на территории России. Нового места проведения для этих гонок так и не нашли. Нашим лыжникам сначала предложили выступать в нейтральном статусе на заключительных этапах, но затем буквально «выдавили» с Кубка мира из-за заявлений норвежской стороны, которая дала понять: россиян на свои этапы не пустят.

Вместо норвежского марафона российские лыжники поехали на Дёминский марафон в Ярославской области. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов его выиграл, призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых стал третьим. Победительница общего зачёта Кубка мира нынешнего сезона Наталья Непряева выиграла в женской части Дёминского марафона.

Но если посмотреть на это с другой стороны: оказались ли в выигрыше норвежцы, которые так не хотели видеть россиян на Кубке мира? Конечно, Мартин Левстрём Ниенге и Дидрик Тёнсет, победившие в гонках, – да. Но ни зрители, ни топовые спортсмены не получили соперничества с сильнейшими российскими лыжниками. И как следствие – снижение конкуренции. Соперничество России и Норвегии в лыжах можно сравнить с хоккейным противостоянием Канада – Россия. Будет ли интересно одним без других? Пятикратный олимпийский чемпион из Норвергии Йоханнес Хёсфлот Клебо может сколько угодно штамповать победы, но известно, что он максималист на лыжне, и ему нужна борьба, нужен стимул, нужен противник. Известен и другой факт: Йоханнес Клебо стал совершенствовать свои навыки на длинных дистанциях, чтобы бороться с российскими спортсменами. В частности, со своим главным соперником Александром Большуновым.

Мировые лыжи точно потеряли в своей зрелищности, потому что именно яркие финишные разборки с участием России и Норвегии привлекали внимание зрителей. Теперь их нет. Пока большой вопрос, как всё будет в следующем сезоне. Но отстранение наших лыжников плохо со всех сторон. Надеемся, что в FIS это понимают.