Сэкономленные из-за отмены международных соревнований 8 млрд пойдут на развитие спорта

Одно из поддерживаемых направлений — строительство спортивной инфраструктуры для россиян в шаговой доступности. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сэкономленные из-за отмены международных соревнований 8 млрд рублей будут направлены на развитие российского спорта. Обозначены основные направления.

Будут поддержаны:

участие наших спортсменов в соревнованиях с партнёрами из дружественных стран,

строительство спортивной инфраструктуры для россиян в шаговой доступности,

формирование перечня мероприятий, которые пройдут в поддержку движения "Мы вместе. Спорт".

Кроме того, Минспорту РФ поручено разработать меры для защиты прав и интересов российских спортсменов за рубежом и план по поддержке спортивной отрасли, в том числе в части импортозамещения спортоборудования. Правительство России также окажет дополнительную финансовую поддержку субъектам, где сейчас тренируются спортсмены из ЛНР и ДНР.

Добавим, что 8 млрд рублей будут сэкономлены в результате отмены финала Лиги чемпионов, ЧМ по волейболу, спецолимпиады в Казани, первенства мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и других международных соревнований.

"Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан – строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий", – приводит пресс-служба кабмина слова Дмитрия Чернышенко.