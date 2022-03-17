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Спорт
17 марта 2022, 12:50

Сэкономленные из-за отмены международных соревнований 8 млрд пойдут на развитие спорта

Спортплощадка во дворе

Одно из поддерживаемых направлений — строительство спортивной инфраструктуры для россиян в шаговой доступности. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сэкономленные из-за отмены международных соревнований 8 млрд рублей будут направлены на развитие российского спорта. Обозначены основные направления.

Будут поддержаны:

  • участие наших спортсменов в соревнованиях с партнёрами из дружественных стран,
  • строительство спортивной инфраструктуры для россиян в шаговой доступности,
  • формирование перечня мероприятий, которые пройдут в поддержку движения "Мы вместе. Спорт". 

Кроме того, Минспорту РФ поручено разработать меры для защиты прав и интересов российских спортсменов за рубежом и план по поддержке спортивной отрасли, в том числе в части импортозамещения спортоборудования. Правительство России также окажет дополнительную финансовую поддержку субъектам, где сейчас тренируются спортсмены из ЛНР и ДНР.

Добавим, что 8 млрд рублей будут сэкономлены в результате отмены финала Лиги чемпионов, ЧМ по волейболу, спецолимпиады в Казани, первенства мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и других международных соревнований.

"Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан – строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий", – приводит пресс-служба кабмина слова Дмитрия Чернышенко.

Областная газета Свердловской области

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