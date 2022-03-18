Дмитрий Шарафутдинов: «Мне понравилось брать упражнения из фигурного катания»

Дмитрий Шарафутдинов. Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России

«Облгазета» совместно с СКБ Контур продолжает цикл публикаций про уральское скалолазание, где рассказывает о его главных героях.

Дмитрий ШАРАФУТДИНОВ – трёхкратный чемпион мира в дисциплине боулдеринг, обладатель Кубка мира, а сейчас тренер. Среди его подопечных – трёхкратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр Виктория МЕШКОВА.

– Дмитрий, вам знаком термин «играющий тренер»?

– Конечно.

– А вы, получается, «лазающий тренер»?

– Всё верно, пока так. Правильнее сказать, пытаюсь остаться в тренде. Мне это помогает в моей тренерской деятельности.

– Вы только-только приехали с соревнований в Тюмени. Чем конкретно это помогает?

– В моей группе, если говорить про сборную России, больше представительниц женского пола. На соревнованиях я, естественно, выступаю с мужчинами и наблюдаю за выступлениями девушек. Уже потом, в тренировочном процессе, я понимаю, какие упражнения им дать. Мне так проще и лучше тренировать.

– Об окончании спортивной карьеры задумались, когда почувствовали боль в суставах. Лазите через болевые ощущения?

– В некоторых моментах, да. Боль никуда не ушла. Это спорт, и я понимаю, что мне уже давать себе большие нагрузки нельзя. Каждое новое упражнение, каждый новый подход могут привести к травме. Но моей текущей формы вполне достаточно, чтобы выступать в России и даже иногда с кем-то конкурировать. Я не лезу на рожон, если чувствую, что могу получить травму или усугубить состояние – останавливаюсь.

«Мне очень хотелось стать лучшим в мире»

– Ваша родина – Коркино, Челябинская область. Город горняков. Если бы не скалолазание, пошли бы шахту работать?

– Большинство ребят, да, уходило впоследствии в шахту или на другие тяжёлые работы. Вариантов было немного. Стройка, шахта или техникум. Филиалов университетов в Коркино тогда не было. Так что в своё время принял правильное решение переехать в Екатеринбург.

– Спорт, можно сказать, помог уйти от совсем другой жизни?

– Спорт в нашей жизни открывает много нового. Для меня он открыл такую дверь – дал возможность переехать в другой город, поступить в университет, выучиться, заниматься любимым делом, поездить по миру и в итоге стать тренером.

– Изначально же никакого скалодрома не было, занимались на натуральных скалах?

– Спасибо моему первому тренеру – Сергею Ивановичу Сигову. Он сам чемпион СССР по альпинизму. И когда я жил в Коркино, он вывозил нас на скалы на один-два месяца. Это было хорошее время, потому что на скалах во многом ставят технику лазания. Думаю, что благодаря этим основам я в итоге и смог состояться как спортсмен.

– Многие знают, что Коркино – родина хоккеиста Артемия Панарина. Но оттуда родом ещё и Анатолий Букреев – выдающийся альпинист, большой талант, покоритель одиннадцати восьмитысячников планеты. Наверное, на одних и тех же скалах лазили?

– А я его даже один раз видел. Мельком, конечно, мальчишкой ещё был. В начальных классах я пробегал мимо, а Сергей Иванович Сигов меня остановил и говорит: познакомься, это Анатолий Букреев. Мы поздоровались, но значения я, конечно, этой встрече не придал. Уже позже я прочитал много про него литературы, посмотрел фильмы и узнал много интересного о земляке. Да я даже уверен, что на тех же скалах лазили. Он в итоге ушёл в альпинизм (Анатолий Букреев погиб в декабре 1997 года во время попытки зимнего восхождения на вершину Аннапурна в Гималаях. – Прим. «ОГ»). В маленьком городе вариантов немного. Но мне очень хотелось стать лучшим в мире. В детстве ещё в голову залегло, и я шёл к этому.

– Альпинизм, кстати, вообще не ваша тема?

– Честно, в настоящих горах никогда не был. Уральские горы – это немного другое. Альпинизм же подразумевает иной вид деятельности. Длительные поездки, снег, большая высота. Скалолазание, в моём понимании, заканчивается на уровне 50 метров. Пока ещё я «головой» не дошёл до альпинизма. Лет 10 назад мы с моим другом в Италии делали восхождение по 700-метровой стене. Я понял, что нужна другая подготовка.

«На тренировки приходил раньше всех, уходил позже всех»

– Ваш коллега Сергей Синицыннам сказал в прошлом интервью, что из всех российских скалолазов именно вас считает самым одарённым. Согласны с оценкой?

– Можно согласиться, но одной одарённости недостаточно. Я стал лучшим в своё время ещё и из-за коллектива, который создал Александр Ефимович Пиратинский (заслуженный тренер России, один из ведущих специалистов по вопросам теории и практики и спортивного скалолазания. – Прим. «ОГ») на базе УПИ. Там царили командный дух и конкуренция. Я влился в этот коллектив и, думаю, благодаря этому стал лучшим. Все друг за друга стояли горой.

– Однако ваша цитата: «Я всего добился своим трудолюбием. Это факт».

– Трудолюбие – один из многих компонентов. Но, да, соглашусь – я любил много тренироваться. Приходил раньше всех, уходил позже всех.

– Когда скалолазание из увлечения стало профессиональным спортом?

– Всё шло постепенно. Сначала выигрывал российские, потом европейские, потом мировые соревнования. И в какой-то момент «созрел» своей головой: я профессиональный спортсмен, и не надо волноваться. Это был год 2007-й, около того.

– Но подождите, а 2004-й? Первая победа на чемпионате России. Вспомните, где он проходил?

– Мой первый тренер в детстве закладывал мне такую мысль: когда-нибудь ты станешь лучшим в стране, но нужно стремиться стать лучшим в мире. Помню этот чемпионат, он проходил в Екатеринбурге. Я обрадовался, конечно, но понимал, что нужно тренироваться дальше, чтобы выходить на мировой уровень. На тот момент на международных стартах выступал, но результатов высоких не показывал. Нужно было многое менять в тренировках.

– Почему своей специализацией выбрали боулдеринг?

– Был у нас разговор с Сергеем Синицыным в году так в 2006-м. На тот момент я был универсалом, одинаково хорошо выступал во всех видах в России, но не был лидером на мировом уровне. Каждая дисциплина – скорость, трудность, боулдеринг – подразумевает свою подготовку, свою физиологию. И Сергей мне рекомендовал заняться одним видом, донёс эту мысль. Я ушёл в боулдеринг, все мысли и всю подготовку направил туда, и результат не заставил себя долго ждать.

Боулдеринг – (от англ. boulder – глыба, валун) вид скалолазания, в котором за определённое время нужно преодолеть серию коротких, но предельно сложных трасс. Из-за небольшой высоты спортсмены не используют верёвочную страховку, только маты. По специальным зацепам на трассе нужно дойти до определённых точек: до «зоны» и до «топа» – самого верхнего зацепа, за который обязательно нужно взяться двумя руками. Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс (и возьмёт больше «зон» и «топов»), затратив минимальное количество попыток. На Олимпиаде в Токио спортсмены проходили четыре трассы в составе многоборья. На Играх в Париже в 2024 году боулдерниг будет совмещён с трудностью.

– Вы стали чемпионом мира в 20 лет. Каково психологически – в столь юном возрасте стать лучшим в мире?

– Радовался, но… Я эту победу даже не понял. Вспоминал больше то, как я к этому шёл. Это были изматывающие тренировки… Осознание пришло только через какое-то время.

– Слышал, что вам тогда дали призовые 4 000… рублей.

– Мэр Коркино выделил мне такую сумму. Нормальные вроде деньги, но в моих детских мечтах победа на чемпионате мира ассоциировалась с машиной, квартирой. Этого не произошло (смеётся). Ну и ладно, я просто продолжил тренировки.

– Один раз выиграл – хочется ещё. Азарт был?

– На тот момент мне показалось, что чемпионство было «на тоненького». Если смотреть протоколы, видно, что выиграл я не так уж уверенно. Мне хотелось закрепить успех. Как говорят: один раз может быть случайно, два раза – чемпион, три раза – легенда. Цель была такая.

– Из всех трёх побед какую считаете самой уверенной?

– Вторую. Италия, 2011 год. Это была моя лучшая физическая форма. Я многое поменял, убрал недостатки. В том финале соперникам не дал никаких шансов. Выходил на старт, в квалификации, в финале и знал – выиграю. Между первой победой и второй прошло четыре года.

«Моя мотивация – искать и получать знания»

– В начале и середине «нулевых» казалось, что уровень скалолазания в Европе и в России – небо и земля?

– Было видно, как скалолазание в Европе развивается. Германия, Австрия и сейчас впереди – у них много скалодромов строится. В начале «нулевых» было преимущество, но сейчас в России появилось много залов. Стали открываться школы. Мы уже вышли на уровень европейцев и продолжаем идти вперёд. У Федерации скалолазания России есть целая программа по развитию спорта в регионах. Надеюсь, что в ближайшем будущем скалодромы будут расти как грибы.

– А Азия? В Японии только в одном Токио – почти 200 залов.

– У них несколько другое развитие. Залов много, около 300, я слышал, но они ориентированы на боулдеринг. Мало условий для трудности, для скорости. И в этих дисциплинах они отстают. Мы же развиваем все три вида, это большое преимущество.

– Нашёл ваше интервью 2008 года. На вопрос «Что будете делать после окончания карьеры?» отвечаете, что скалолазание в будущем не станет для вас основным уклоном. Когда пришло понимание, что хотите тренировать?

– Многое поменялось с тех пор, и тренировать мне нравится. Началось всё с наставничества – когда тренируешься, а рядом работают менее сильные ребята. Ты начинаешь им подсказывать, давать указания. Так продолжалось какое-то время. Я делал корректировки, но это не было похоже на полноценный процесс. Тренировать начал лет пять назад, когда понял, что спорт высших достижений для меня заканчивается. Стал больше времени уделять планированию, составлению методик. Вот это непрерывное погружение в процесс. Нужно буквально жить со спортсменом, знать его психологию, сильные и слабые стороны. Пришлось обратиться к литературе, к специалистам. Даже будучи профессиональным спортсменом, я многого не знал.

– История из 2020 года. Виктория Мешкова чуть ли не за три недели до чемпионата Европы и последнего шанса отобраться на Олимпиаду в Токио заболевает ковидом. По её словам, вы были одним из тех, кто сказал: спокойно, всё получится, продолжай работать.

– Когда всё это произошло, мы постоянно с ней общались. Я настраивал её, потому что была проведена огромная работа по её подготовке. Поэтому две недели изоляции несильно снизили её физическую форму. Это было некритично. Я давал ей задания, чтобы она их выполняла дома, оставалась в тонусе. Сработало.

– Сейчас важно быть тренером-психологом.

– Абсолютно верно. Я часто обращаюсь к литературе, совершенствуюсь в этом плане. Это важно. Составить план подготовки – это проще, чем вести спортсмена в психологическом плане. Вот это сложнее. Поэтому хочется развивать свои навыки в этом направлении.

– Приведите пару примеров психологической помощи спортсмену.

– Это методы саморегуляции. Повторение в голове каких-то формул перед стартом. Условно: «Быстрее, выше, сильнее». Нужно проговаривать это про себя, это приводит тебя в боевую готовность. Или на тренировках – нужно представлять, что за твоей спиной армия из тысячи болельщиков, которые кричат, а тебе нужно слушать тренера. Многие спортсмены лезут и настолько сосредоточены, что не слышат подсказки тренеров. Это очень важно.

– Героем нашего первого выпуска был Виталий Примеров. Он говорит, что мотивация должна быть не только у спортсмена, но и у тренера. Какая она у вас?

– Я всегда пробую что-то новое. Когда случилась изоляция, два года назад, появилось время подтянуть теорию. Начал читать книги, статьи и анализировать, что мы делали не так. А ещё изучать другие виды спорта, программы, упражнения, методики. Мне захотелось из других видов спорта что-то перетянуть в скалолазание. Сейчас спортсмены в хорошей форме, наша машина едет, но хочется, чтобы она ехала ещё лучше. Так что моя мотивация – искать и получать знания.

– В двух словах: из каких видов спорта и что можно взять в скалолазание?

– Мне понравилось брать упражнения и методики из фигурного катания. И некоторые моменты из горнолыжного спорта, воркаута.

– Дмитрий, вы серьёзно: скалолазание и фигурное катание?

– Как бы это ни звучало – да, всё так. В фигурном катании время проката – от трёх до пяти минут. Примерно столько же длится лазание на трудность. Фигуристу во время проката нужно быть выносливым, координированным, сильным. Это похоже на скалолазание. У них упор идёт на ноги, у нас частично тоже. Точки соприкосновения есть, я их ищу и буду продолжать искать. Это новаторские идеи и, уверен, что я многого не знаю, и есть ещё виды спорта, где можно обменяться знаниями, идеями, опытом, чтобы применить это в скалолазании.

Досье «ОГ»: Родился 16 сентября 1986 года в городе Коркино Челябинской области. В секцию привёл старший брат Денис. Занимался у тренера Сергея Сигова. Окончил УГТУ- УПИ по специальности «Физическая культура и спорт». Тренировался у Александра Пиратинского. Десятикратный чемпион России. Трёхкратный чемпион мира в боулдеринге (2007, 2011, 2012 год). Обладатель Кубка мира-2013 (боулдеринг). Серебряный призёр чемпионата Европы-2013 (боулдеринг). Заслуженный мастер спорта. Тренер Центра спортивной подготовки сборных команд России в УрФУ и спортивном клубе ЦСКА.