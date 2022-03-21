Екатеринбургский мини-футбольный клуб "Синара" завоевал Кубок России

До этого "Синара" становилась обладателем Кубка России в 2007 году. Фото: с сайта Ассоциации мини-футбола России

Екатеринбуржцы обыграли югорчан в финале Кубка России по мини-футболу. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу "Синары". Спустя 15 лет уральцы снова привезут кубковый трофей домой.

Матч с клубом "Газпром-Югра" прошёл в Тюмени. Счёт открыли югорчане. На 22-й минуте мяч в ворота соперников отправил игрок "Синары" Максим Герасимов. Через пять минут "Газпром-Юра" снова вышла вперёд, однако вратарь уральцев Зураб Калмахелидзе вновь сравнял счёт, забив гол с центра площадки.

После 36-й минуты табло показало 3:3. Из екатеринбуржцев отличился Глеб Тимошенко, исполнивший удар от правого края площадки. В конце последней десятиминутки голы забили Антон Соколов и Павел Карпов. Четвёртый мяч "Газпром-Югры" на исход матча уже не повлиял. "Уральцы в свою очередь доблестно держат оборону и не позволяют никому усомниться в своём превосходстве в этой игре. Финальная сирена фиксирует второй в истории успех "Синары" в кубковом турнире!" — рассказали в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба.

До этого "Синара" становилась обладателем Кубка России в 2007 году.

"Из-за травмы в решающих играх мы были вынуждены играть без капитана команды Сергея Абрамова, по ходу финала повреждения получили Прудников и Сорокин — по сути мы были вынуждены играть полуосновным составом. Все ребята сыграли очень здорово! Если они каждую игру будут проводить с такой самоотдачей, мы будем побеждать раз за разом. У нас в России очень много молодых, талантливых ребят. Они должны больше играть в своих клубах", — рассказал по итогам матча президент МФК "Синара" Григорий Иванов.

Напомним, что в прошлом году екатеринбургская команда досрочно выиграла финальную серию чемпионата России по мини-футболу и спустя одиннадцать лет вернула себе звание сильнейшей команды страны.