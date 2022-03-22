«Ощущался праздник. Не видел такого даже на Кубках мира»

Екатерина Разумная и Алексей Иванов (справа). Екатерина выиграла две бронзы в ХМАО в гонках на 6 и 10 километров. Фото: Пресс-служба Минспорта России

В Ханты-Мансийске завершились соревнования «Мы вместе. Спорт». Российские паралимпийцы, которых не допустили до Игр в Пекине, выступали вместе в командами Армении, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии. Представительницы Свердловской области Екатерина РАЗУМНАЯ и Ксения БЕРЕЖНАЯ завоевали три бронзовые медали (лыжные гонки и биатлон, спорт слепых). «Облгазета» поговорила с ведущим Екатерины Разумной, заслуженным мастером спорта России Алексеем ИВАНОВЫМ, который помог ей дважды подняться на пьедестал.

– Алексей, вы же вместе со спортсменами уже были в Пекине, когда узнали, что российскую команду в итоге не допускают.

– Мы вылетели в Китай второго марта. Перед вылетом мы знали – допускают. Утром в Пекине началась работа: подготовка лыж, вакс-кабины. Днём мы узнали новость, что допуска нет. Пришлось всё сворачивать, вещи собирать и ехать обратно в аэропорт.

– Каково это психологически – двум молодым девушкам узнать, что всё было напрасно?

– Тяжело… Но в итоге переварили ситуацию. Кто-то раньше, кто-то позже. Катя, конечно, мечтала об этих Играх. Выступить и завоевать медаль. Но мы им сразу сказали: вы молодые, у вас обязательно будут ещё не одни Паралимпийские игры. А к этим мы три года шли. Екатерина когда пришла в команду, поставила цель – попасть на Игры. Она мне сама говорила, что это для неё мечта. Но пусть эта мечта остаётся. Впереди ещё 2026 год, будем стараться попасть туда.

Кода мы прилетели в Екатеринбург, нас тепло встретили – министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Дома уже родители поддержали девочек. В итоге в Ханты-Мансийск поехали в хорошем настроении.

– Три бронзы, две из них у Екатерины. Как оцените результат?

– В классе, где выступали наши девочки, в Ханты-Мансийск приехали все сильнейшие. Поэтому ехали бороться. Результат такой, на который они были готовы. По рейтингу – они на своих местах. Да, это не Игры в Пекине, но всё же серьёзные соревнования, где нужно показать, к чему мы готовились.

– Условия гонок приближённые к Паралимпиаде?

– Тут немного другая история. В Пекине высота (высота над уровнем моря более 1600 метров. – Прим. «ОГ»), другой снег. В Ханты-Мансийске было иначе. Трасса готова идеально, но нет высоты. Поэтому нельзя по условиям сравнить, однако повторюсь, все сильнейшие приехали, поэтому выступление можно зачесть в актив.

– Судя по фотографиям и трансляциям, в Ханты-Мансийске была невероятная атмосфера. Полные трибуны, плакаты, флаги – насыщенная программа.

– Праздник! Это ощущалось даже на разминке. Не видел такого ни на одном этапе Кубка мира, ни на самом чемпионате мира. Когда проходит разминка, даже настроение поднимается, что столько людей. Кричат, поддерживают. Мы соскучились по болельщикам. В Европе такого не было. Обычно мало болельщиков, очень мало. И это не только из-за пандемии, это в принципе так. А со зрителями всегда интереснее выступать.

– Но после этих соревнований, насколько понимаем, времени на отдых нет?

– Верно. Через пару дней выезжаем в Ижевск на первенство России. Это абсолютно нормально, что отдыха нет. Мы также с чемпионата мира переезжали на этап Кубка мира. Форму надо поддерживать.

Комментарий Валерий ОГОРОДНИКОВ, заслуженный тренер России, наставник Екатерины Разумной и Ксении Бережной: – Девочки рвались в бой, хотели выступать. Они ещё молодые, у них, можно сказать, впервые такие серьёзные старты. Для них это успешное выступление, но как тренер понимаю, что результат мог быть выше. Ксения Бережная сделала то, что могла. Катя Разумная, думаю, может выступать по результату лучше. Хотел бы ещё отметить организаторов. Они молодцы. В Ханты-Мансийске был настоящий праздник. Мы туда не первый раз приезжаем, там уже был чемпионат мира, но сейчас всё было супер.

В тему Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении победителей и призёров зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт», которые прошли в ХМАО. Денежное вознаграждение также получат тренеры и специалисты, участвовавшие в подготовке спортсменов. Паралимпийцы, завоевавшие золотые медали, получат по 4 млн рублей, серебряные призёры — по 2,5 млн рублей, а обладатели бронзовых медалей — по 1,7 млн рублей, сообщается на сайте правительства. Порядок премирования тренеров и прочих специалистов будет определять Минспорта РФ совместно с Минфином и Паралимпийским комитетом России.