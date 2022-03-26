Ярослав Пашков: «После победы на первенстве мира все были в шоке. Не только я»

Ярослав Пашков. Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России

«Облгазета» совместно с СКБ Контур представляет финальный выпуск из цикла об уральском скалолазании, где рассказывает о его главных героях.

Ярослав ПАШКОВ – двукратный победитель первенства мира по скалолазанию в дисциплине «скорость», золотой медалист первенства Европы. Недавно спортсмен стал бронзовым призёром чемпионата России.

«В 2019-м собрал весь «урожай»

– В 2019-м ты выиграл первенство мира в Италии. Выступил на первом крупном международном старте и сразу – победа. После сказал журналистам: хотелось попасть в призы, но на победу не рассчитывал. Как так?

– Это был не первый крупный, а вообще мой первый международный старт! Вначале я даже не знал, чего от себя ожидать. То есть понимал примерно, что смогу сделать, но не понимал, какая конкуренция. Для меня всё было вновинку, и я подумал: буду рад любому результату. Соперники выступали не первый год вместе, знали друг друга. А я первый раз приехал, но после квалификации понял, что неплохо попадаю по сетке и в итоге выиграл. Думаю, что все тогда были в шоке, не только я (смеётся).

– Как справился с нервами?

– Волновался немного, но старался не думать. Попадание на международные соревнования уже было счастьем. Приехали, солнце светит, тепло, вкусная еда – уже хватило эмоций (улыбается).

– У тебя тот год был богатым на события.

– Да, в 2019-м собрал «урожай». Потом было первенство Европы. Старался действовать по той же схеме, но уже ответственность поддавливала – приехал же с золотой медалью первенства мира. Плюс понимал, на что способны конкуренты. Стало немного не по себе. Но с нервами в итоге справился.

– Почему тогда в 2021-м не смог повторить успех? Остался с серебряной медалью.

– Всё как будто шло немного не так. И в квалификации, и в финале. Вроде всё делал как обычно, но чего-то не хватало. Возможно, настроя и спокойствия.

– Как, кстати, ищешь нужный настрой? На трансляциях скалолазы всегда в наушниках перед стартом.

– Стараюсь не думать о месте, о результатах и хочу показать, на что способен в данный момент. Слушаю ли музыку? Немного. Но это когда еду на скалодром. Чтобы откинуть мысли, чтобы не перегореть.

– Что слушаешь?

– Чаще всего рэп. Но могу перед соревнованиями и рок послушать, чтобы взбодриться. Есть такой исполнитель – Scarlxrd – это не рок, но настраивает, когда кричат в уши.

«Хочется отобраться на Олимпиаду и бороться там»

– В 2021 году в Воронеже у тебя вновь было золото первенства мира, но уже в России. Стены помогли?

– Поддержка зрителей очень чувствовалась. Мы со своим тренером – Екатериной Владимировной Деулиной - поехали в Воронеж заранее, чтобы потренироваться, привыкнуть к скалодрому. Хороший был план, спасибо ей за это, за потраченные силы. А также моим родителям, друзья, которые поддерживали и верили в меня.

И в итоге я привык к скалодрому и был уже готов ко всему. Был уверен не столько в результате, сколько в том, что смогу показать максимум, а там уже как получится. И все сложилось. Там вообще три золотые медали завоевали ребята из Екатеринбурга, и все они тренируются у разных специалистов.

– Мы разговариваем после чемпионата России в Тюмени. Принимай поздравления с бронзой в скорости.

– Это первая медаль на чемпионате России. Опять же – сам не ожидал от себя такого. Но форма сейчас хорошая, и где-то я понимал, что уже могу навязать конкуренцию. Хотя особо и не зацикливался на этом. Думал: надо пробежать как на тренировке. В итоге всё так и произошло.

– Соперники тоже не ожидали?

– Ребята видели, что я на тренировках неплохо бегаю и представляли уже мой уровень. Но не надо думать, что кто-то слабее, а кто-то сильнее. Финал есть финал, надо работать.

– Мечтаешь сейчас о Париже?

– Да, хочется отобраться на Олимпиаду и бороться там. Тем более что скорость теперь отдельный вид. Было бы многоборье, подтягивал бы и его, конечно. Но это вынужденно, а так хочется профильную скорость тренировать.

– Почему выбрал именно эту дисциплину из трёх?

– Она сразу меня привлекла динамикой. Когда только пришёл, как и все, начинал с классики, с трудности. Но даже на простых трассах манили быстрые движения, скоростные рекорды. Причём до скалолазания я ни с каким спортом вообще связан не был. Ходил в художественную школу и на танцы. До сих пор, когда становится скучно или устаю, могу порисовать, накидать какие-то эскизы.

– Сейчас молодые спортсмены не любят об этом говорить, но кумиры в скалолазании у тебя есть?

- Владислав Деулин. Один из сильнейших скалолазов России. Хочется даже ему подражать в чём-то и быть таким же сильным и крутым. В мире много классных атлетов. Басса Мавем (Мавем установил первый олимпийский рекорд – 5,45 в лазании на скорость в Токио. – Прим. «ОГ») или Реза Алипур (дважды устанавливал мировые рекорды в скорости. – Прим. «ОГ») Смотришь на них и думаешь: было бы классно выступать так же. Когда-нибудь хотел бы встретиться с ними на одной трассе. Но мне ещё нужно набраться опыта, сил. А потом уже можно будет и с ними потягаться.

Досье «ОГ»: Ярослав ПАШКОВ родился 30 мая 2002 года. Воспитанник екатеринбургского СШОР горных видов спорта. Основная дисциплина – скорость. Победитель первенства России (2019, 2020, 2021), бронзовый призёр чемпионата России-2022. Победитель всероссийских соревнований «Янтарные вершины-2019» Двукратный победитель первенства мира (2019, 2021 года). Победитель и серебряный призёр первенства Европы (2019, 2021). Победитель этапа молодёжного Кубка Европы-2021. Тренер: Екатерина Деулина.