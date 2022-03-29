Темы дня

Спорт
29 марта 2022, 19:25

Свердловские летающие лыжники выиграли чемпионат России

  Юлия Пастух
Команда летающих лыжников Свердловской области

По итогам международного сезона и чемпионата России в ближайшее время будет сформирована сборная РФ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов "Аист" летающие лыжники Свердловской области завоевали историческое золото в чемпионате РФ по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин.

Чемпионат стартовал 24 марта на склонах горы Долгой и принял около 100 спортсменов из 11 регионов страны. В их числе – лидеры сборной России и серебряные медалисты Олимпиады-2022 в Пекине Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Евгений Климов и Данил Садреев. 

Свердловских спортсменов также положительно отметили в командных соревнованиях, где им удалось собрать полный комплект наград. Впервые в современной истории России мужская сборная Свердловской области завоевала титул чемпиона России на трамплине К-120. В составе команды отличились Вадим Шишкин, Михаил Пуртов, Илья Маньков и Дмитрий Ходыкин. 

В командных соревнованиях микстов на трамплине К-90, где за каждый регион выступают по 2 женщины и 2 мужчины, сборная Свердловской области в составе Ксении Пискуновой, Ильи Манькова, Кристины Прокопьевой и Дмитрия Ходыкина стала второй – 632,3 балла.

В женских командных соревнованиях на трамплине К-90 сборная Свердловской области показала третий результат. Её представляли Валерия Гай, Ксения Федюшина, Ксения Пискунова и Кристина Прокопьева. 

По итогам международного сезона и чемпионата России в ближайшее время будет сформирована сборная России для подготовки к сезону 2022/2023 годов. По словам главного тренера сборной Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрия Едомина, в основном составе Свердловскую область представят Илья Маньков и Кристина Прокопьева. Во втором составе – Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин и Дмитрий Зыков. В юниорском – Ксения Пискунова.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.03.2022, 17:25 / Общество
Глава "Уральских авиалиний" поздравил "Интерфакс-Урал" с 20-летием
31.03.2022, 17:22 / Общество
Почти 500 свердловских школьников приняли участие в конкурсе "Мы выбираем будущее"
31.03.2022, 17:02 / Спорт
Российских паралимпийцев пригласили на соревнования в Германии
31.03.2022, 16:57 / Общество
Прокуратура откроет в Екатеринбурге горячую линию по приёму в первые классы
31.03.2022, 16:19 / Экономика
Евгений Куйвашев озвучил задачи по развитию импортозамещения в регионе