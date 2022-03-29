Свердловские летающие лыжники выиграли чемпионат России

По итогам международного сезона и чемпионата России в ближайшее время будет сформирована сборная РФ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов "Аист" летающие лыжники Свердловской области завоевали историческое золото в чемпионате РФ по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин.

Чемпионат стартовал 24 марта на склонах горы Долгой и принял около 100 спортсменов из 11 регионов страны. В их числе – лидеры сборной России и серебряные медалисты Олимпиады-2022 в Пекине Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Евгений Климов и Данил Садреев.

Свердловских спортсменов также положительно отметили в командных соревнованиях, где им удалось собрать полный комплект наград. Впервые в современной истории России мужская сборная Свердловской области завоевала титул чемпиона России на трамплине К-120. В составе команды отличились Вадим Шишкин, Михаил Пуртов, Илья Маньков и Дмитрий Ходыкин.

В командных соревнованиях микстов на трамплине К-90, где за каждый регион выступают по 2 женщины и 2 мужчины, сборная Свердловской области в составе Ксении Пискуновой, Ильи Манькова, Кристины Прокопьевой и Дмитрия Ходыкина стала второй – 632,3 балла.

В женских командных соревнованиях на трамплине К-90 сборная Свердловской области показала третий результат. Её представляли Валерия Гай, Ксения Федюшина, Ксения Пискунова и Кристина Прокопьева.

По итогам международного сезона и чемпионата России в ближайшее время будет сформирована сборная России для подготовки к сезону 2022/2023 годов. По словам главного тренера сборной Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрия Едомина, в основном составе Свердловскую область представят Илья Маньков и Кристина Прокопьева. Во втором составе – Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин и Дмитрий Зыков. В юниорском – Ксения Пискунова.