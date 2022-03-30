Мужская сборная Свердловской области впервые завоевала золото чемпионата России в командных соревнованиях. Фото: Пресс-служба «Аиста»

В Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист» завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В нём приняли участие более ста спортсменов из одиннадцати регионов. В их числе – лидеры национальной сборной и серебряные медалисты Олимпиады-2022: Ирина АВВАКУМОВА, Ирма МАХИНЯ, Евгений КЛИМОВ и Данил САДРЕЕВ. Несмотря на высокую конкуренцию, сборные Свердловской области завоевали медали во всех командных дисциплинах.

Лучше всех выступили свердловчане в мужских командных соревнованиях. И-за погодных условий спортсмены выполняли всего по одной попытке, права на ошибку не было ни у кого. На трамплине К-120 поднялся сильный ветер, поэтому организаторы отменили вторую попытку. Свердловчанам хватило и одного прыжка: Вадим Шишкин, Михаил Пуртов, Илья Маньков и Дмитрий Ходыкин завоевали золотые медали командного турнира, опередив ближайших преследователей – спортсменов из Нижегородской области – аж на 46 баллов. Это золото стало для сборной региона историческим: ещё никогда в новейшей истории свердловским спортсменам не удавалось победить в мужском командном зачёте.

Не остались без медалей и свердловские девушки. В командных соревнованиях на трамплине К-90 наши спортсменки – Валерия Гай, Ксения Федюшина, Ксения Пискунова и Кристина Прокопьева – в упорной борьбе заняли третье место. Победительницами турнира стали спортсменки из Санкт-Петербурга, на втором месте – представительницы Московской области.

На этом медальные претензии свердловчан не закончились. В соревнованиях смешанных команд, где от каждого региона выступали по двое мужчин и две девушки, команда Свердловской области расположилась на втором месте. Ксения Пискунова, Илья Маньков, Кристина Прокопьева и Дмитрий Ходыкин уступили лишь команде Санкт-Петербурга, а третий результат показали летающие лыжники из Московской области.

В личных соревнованиях мужчины выступали на трамплинах К-120 и К-90, а девушки только на трамплине К-90. Призёр Олимпийских игр в Пекине Евгений Климов завоевал титул чемпиона России на большом трамплине. Он улетел на 121,5 метра и 129 метров, был первым в обоих раундах и набрал 213,2 балла. Второе место заняли ещё один олимпийский призёр Данил Садреев (Татарстан) с прыжками на 113,5 метров и 130 метров и результатом 198,1 балла. Москвич Михаил Назаров показал третий результат: у него были прыжки на 118 метров и 123 метра и 184,5 балла в сумме. Лучшим из свердловчан стал Дмитрий Ходыкин – у него седьмой результат.

В соревнованиях на трамплине К-90 Данил Садреев и Евгений Климов поменялись местами: чемпионом стал Данил, а Евгению досталось серебро. Нижегородец Роман Трофимов замкнул тройку призёров, а Дмитрий Ходыкин вновь был лучшим из свердловчан – пятое место.

В женской части соревнований чемпионкой России стала представительница Магаданской области Александра Кустова. Второе место заняла Анна Шпынёва из Санкт-Петербурга, а третий результат показала призёр Олимпийских игр в Пекине Ирина Аввакумова (Московская область).

Интервью «ОГ» подводит итоги прошедшего чемпионата России с главным тренером сборной Свердловской области Дмитрием ЕДОМИНЫМ. – Дмитрий Алексеевич, как в целом оцениваете выступление своих подопечных на домашнем чемпионате страны? – Конечно же, команда порадовала. Всё-таки из года в год идём вперёд, а не топчемся на месте и не откатываемся назад. Что в командных, что в личных соревнованиях выступили очень хорошо. Илья Маньков и Кристина Прокопьева сохранили место в основной сборной России на следующий сезон, Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин и Дмитрий Зыков будут во втором составе. А Ксения Пискунова продолжит выступать в юниорской сборной страны. – Немного не хватило до медалей в личных соревнованиях… – Мы вообще другие цели ставили перед ребятами на «личку». И я скажу, что все спортсмены их перевыполнили. Только разве что Кристина Прокопьева чуть хуже выступила, чем могла. Но мы уже с ней всё обсудили, тут психологические проблемы, которые мы в будущем решим. Потенциал у неё большой, но чаще всего она соревнуется не с другими спортсменами, а сама с собой. Порадовал наш 19-летний Дмитрий Ходыкин. Из парней у нас фаворитом считался Илья Маньков – участник Олимпийских игр в Пекине. Но Дмитрий обошёл своего коллегу на одну позицию на обоих трамплинах. Отмечу и Вадима Шишкина – нашего «ветерана». Казалось бы, 26 лет – какой он ветеран. Но по сравнению с молодыми парнями он действительно выглядит опытным дядькой. Он, кстати, начинал тренироваться у нас ещё на старом комплексе, все остальные – уже на новом, после реконструкции. Вадим хорошо отработал в команде, ну и на большом трамплине в личных соревнованиях стал десятым, что тоже неплохо. У девушек Ксения Пискунова провела отличный сезон, завершив его на взрослом чемпионате России. Она должна была выступить на юношеских Олимпийских играх, но Россию, к сожалению, от них отстранили. – В мужской команде Свердловской области настолько молодые спортсмены, что перед чемпионатом России выступали на первенстве России. Остались ли силы на взрослый турнир? – Конечно, для Дмитрия Зыкова и Михаила Пуртова важнее было первенство России, где они проходили отбор на первенство мира по своему возрасту. И, надо сказать, прошли его успешно. Дмитрий занял второе место, Михаил – третье. И чуть-чуть не хватило там Дмитрию Ходыкину, который подошёл к турниру, наверное, не в самой лучшей форме, и занял четвёртое место. А на первенство мира отбирались только три человека, плюс наш Илья Маньков и Данил Садреев из Татарстана прошли на первенство мира без отбора. К сожалению, пришлось нашу команду буквально эвакуировать с первенства мира в Польше, так как местный министр спорта написал петицию, в которой заявил, что россияне не должны участвовать в соревнованиях, даже на юниорском уровне. Оставаться там было небезопасно. – У Ильи Манькова был непростой и насыщенный сезон с поездкой на Олимпиаду. Тяжело его было настраивать на чемпионат России, который проходил в самой концовке сезона? – Илья действительно одарённый парень и совершил большой рывок в своей карьере – сначала на Кубок мира в составе основной команды, а затем и на Олимпиаду. У нас были разногласия с тренерским штабом сборной, я говорил, что нужно подержать его на соревнованиях рангом ниже, чтобы он набрался опыта и уверенности. Но решение было принято такое, его взяли в основную команду. Конечно, сезон для него получился тяжёлым, и в конце он где-то немножко расклеился, эмоционально был подвыжат. Но ничего, будем работать дальше.