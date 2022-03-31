Российских паралимпийцев пригласили на соревнования в Германии

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел РОЖКОВ на форуме «Мы Вместе» сообщил, что российские спортсмены получили приглашение выступить на легкоатлетических соревнованиях в Германии.

– Хочу отметить, что не весь мир относится к нам негативно. К примеру, на днях получили приглашение на соревнования по лёгкой атлетике среди паралимпийцев в Германии 25 июля. Также получили письмо с поддержкой от коллег из китайского комитета и приглашение на совместные турниры, – рассказал Павел Рожков.

Приглашение поступило от немецкой спортсменки Сиены Кристен, бронзового призёра Паралимпийских игр 2000 года в толкании ядра среди лиц с нарушением зрения.

Отметим, что на прошедших в 2021 году Паралимпийских играх в Токио в лёгкой атлетике Свердловскую область представляли бегунья, мастер спорта России международного класса Елена Третьякова, которая выступает в классе Т-37 (поражение опорно-двигательного аппарата) и заслуженный мастер спорта Егор Шаров – серебряный призёр лондонской Паралимпиады в беге на 800 метров в классе Т-12 (спортсмены с нарушением зрения).