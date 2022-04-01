Теннисисты «УГМК» увезли девять медалей чемпионата России

Фото: Пресс-служба КНТ "УГМК"

В Оренбурге завершился лично-командный чемпионат России по настольному теннису. Игроки верхнепышминского клуба «УГМК», представлявшие на турнире как Свердловскую область, так и другие регионы страны, завоевали девять наград чемпионата.

Мужская сборная нашего региона заняла третье место в командном турнире. Свердловчане без поражений дошли до полуфинала, где уступили будущим победителям турнира – сборной Москвы. Александр Тютрюмов, Данила Травин, Василий Лакеев, Максим Кабуркин и Антон Котов в итоге завоевали бронзовые медали. Мужская команда региона оставалась без наград командного турнира чемпионата России последние два года, так что бронзу на турнире в Оренбурге вполне можно считать успехом. Кстати, в составе сборной Москвы победителем чемпионата стал представитель верхнепышминского клуба «УГМК-Элема» Владислав Макаров. А Вячеслав Кривошеев из «УГМК» выиграл бронзовую медаль в составе Республики Башкортостан (в командном турнире нет матча за третье место, обе сборные, проигравшие в полуфинале, получают бронзовые награды. – Прим. «ОГ»).

– Мы были посеяны четвёртыми, выиграли бронзу – я считаю, подтвердили свой уровень. Очень жаль, что в полуфинале сразу попали на очень сильную сборную Москвы, так бы могли бороться за золото. В целом результат неплохой, – отметил главный тренер мужской сборной Свердловской области Андрей Кульков.

В женском командном турнире нашей сборной не удалось побороться за медали, зато сразу несколько представительниц клуба «УГМК» в составе других регионов выиграли награды различного качества. Яна Носкова из команды Москвы, Ольга Воробьёва и Валерия Коцюр (сборная Краснодарского края) завоевали бронзовые медали чемпионата России.

В личном и парном турнирах отличились только женщины, представляющие «УГМК». Ольга Воробьёва добавила к командной бронзе серебро в личных соревнованиях, золото в парном разряде вместе с Яной Носковой, а также серебро в смешанных парах вместе с Кириллом Скачковым. Таким образом, Ольга Воробьёва выиграла четыре медали во всех соревнованиях, в которых принимала участие. А третье место в женских парах завоевала представительница «УГМК» Валерия Коцюр вместе с Валерией Щербатых.

В тему Клуб настольного тенниса «УГМК» не провёл ответный матч полуфинала мужской Лиги чемпионов. Верхнепышминцы должны были встретиться в Оренбурге с «Факелом-Газпромом», но Европейский союз настольного тенниса запретил российским клубам и спортсменам выступать под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Таким образом, решено было не проводить финал, отдать трофей и признать чемпионом турнира победителя второго полуфинала – немецкую «Боруссию». Клуб из Германии переиграл своих соотечественников – клуб «Саарбрюккен».