Андрей Келин: "Попытки запретить всё, что связано с русским, продолжаются в гуманитарной, культурной, спортивной сферах". Фото: Александр Зайцев

От российских теннисистов потребовали осудить спецоперацию по защите Донбасса. В противном случае организаторы Уимблдонского турнира, который должен стартовать в Лондоне 27 июня, угрожают недопуском к соревнованиям.

"Попытки запретить всё, что связано с русским, продолжаются в гуманитарной, культурной, спортивной сферах. Было заявление о том, что теннисисты, для того чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с отречением. Это ни в какие ворота не лезет, это хамские, грубые заявления. В королевстве фиксируются случаи проявления "бытовой русофобии". Атмосфера достаточно тяжёлая", — рассказал в интервью ТАСС посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он также заявил о недопустимости дискриминации россиян по национальному признаку. По его словам, Великобритания необъективно воспринимает ход боевых действий на Украине, ориентируясь только на данные минобороны и руководства этой страны. Действия правительства Великобритании относительно военной спецоперации РФ направлены на дальнейшую эскалацию ситуации, на нежелание работать в пользу урегулирования. Кроме того, Андрей Келин отметил, что украинские власти фактически передали контроль над ситуацией своим западным партнёрам.

Напомним, что в феврале 2022 года Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик и, отвечая на просьбу их руководства о помощи, объявила о проведении специальной военной операции.