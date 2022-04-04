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4 апреля 2022, 16:13

Свердловские стреляющие лыжники взяли 10 медалей в чемпионате России

  Юлия Пастух
Биатлонист.

Чемпионкой РФ в гонке преследования на 10 км стала Ирина Казакевич. Фото: Пётр Кабанов

В Тюмени завершился чемпионат России по биатлону. По итогам сезона в различных гонках национального первенства стреляющие лыжники из Свердловской области завоевали 10 медалей.

Чемпионкой РФ в гонке преследования на 10 км стала Ирина Казакевич. Она же показала третий результат в большом масс-старте на 12 км. Кирилл Бажин получил "серебро" в суперспринте на 5 км, гонке преследования на 12,5 км, а также "бронзу" в гонке на 40 км. Светлана Миронова завоевала "бронзу" в масс-старте на 12,5 км.

"По ходу зимы свердловчане не раз попадали на пьедесталы почёта в эстафетных и командных гонках. Это говорит о системном подходе в развитии биатлона в регионе, эффективной тренерской работе, достойном материально-техническом обеспечении. На вершине этой пирамиды стоят наши спортсмены, успехами которых мы гордимся", – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

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Областная газета Свердловской области

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